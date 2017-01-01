Торги на биржах США завершились ростом
Торги на Американской фондовой бирже в среду, 9 мая, закончились ростом основных индексов. Об этом свидетельствуют данные биржи.
Индекс Dow Jones вырос на 0,75% – до 24542,54 пункта.
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Индекс S&P 500 увеличился на 0,97% – до 2697,79 пункта.
Индекс электронной биржи NASDAQ прибавил 1% – до 7339,91 пункта.
Ранее сообщалось о том, что тролли РФ пытаются подорвать энергетические рынки США.
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