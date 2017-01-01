Торги на биржах США завершились ростом

Торги на Американской фондовой бирже в среду, 9 мая, закончились ростом основных индексов. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Рынки США закрылись ростом индексов depositphotos.com

Индекс Dow Jones вырос на 0,75% – до 24542,54 пункта. Читай также: Фондовые индексы США прибавили более 1% Индекс S&P 500 увеличился на 0,97% – до 2697,79 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ прибавил 1% – до 7339,91 пункта. Ранее сообщалось о том, что тролли РФ пытаются подорвать энергетические рынки США.

КорреспонденТ.biz