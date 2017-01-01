Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Торги на биржах США завершились ростом

Комментариев: 0
Торги на Американской фондовой бирже в среду, 9 мая, закончились ростом основных индексов. Об этом свидетельствуют данные биржи.
Рынки США закрылись ростом индексов
Рынки США закрылись ростом индексов
depositphotos.com
Индекс Dow Jones вырос на 0,75% – до 24542,54 пункта.
Индекс S&P 500 увеличился на 0,97% – до 2697,79 пункта.
 
Индекс электронной биржи NASDAQ прибавил 1% – до 7339,91 пункта.

Ранее сообщалось о том, что тролли РФ пытаются подорвать энергетические рынки США.

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
Поделись:
Теги: США, фондовый рынок, торги, индексы, Фондовая биржа
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Корреспондент.biz

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь