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США подали на Индию жалобу в ВТО

Комментариев: 3
Индия значительно занижала свою поддержку рыночных цен на пшеницу и рис, заявили в американском министерстве сельского хозяйства.
США пожаловались на Индию в ВТО
США пожаловались на Индию в ВТО
depositphotos.com

США подали жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) на Индию в связи с тем, что страна, по американским данным, занижает сведения о поддержке рыночных цен на рис и пшеницу. Об этом говорится в сообщении министерства сельского хозяйства США, сообщает РИА Новости.

В ведомстве отмечают, что данный шаг является нарушением правил ВТО.

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“Основываясь на расчетах США, представляется, что Индия значительно занижала свою поддержку рыночных цен на пшеницу и рис. США ожидают, что торговые партнеры будут соблюдать требования, на которые они согласились, присоединившись к ВТО“, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Китай пожаловался в ВТО на американские пошлины.

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Теги: США, Индия, цены, ВТО, пшеница
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  10.05.2018, 13:53
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гость
Пинды жалуются в ВТО... Кто кого научил жалобам: ирокезы амеров или наоборот?
гость  (аноним)  10.05.2018, 13:50
Оценка:  0
гость
500долларов за кг индусам безропотно ее принимать и компенсировать кредитами от МВФ?
гость  (аноним)  10.05.2018, 13:49
Оценка:  0
гость
А если богатые игроки ВТО примут цену на рис 500
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