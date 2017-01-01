ЕБРР назвал главные риски для экономики Украины

Среди рисков - погашения государственного долга в иностранной валюте, предстоящий цикл президентских и парламентских выборов.

Европейский банк реконструкции и развития назвал существенными рисками для экономического роста Украины запланированные в 2018-2020 годах крупные погашения государственного долга в иностранной валюте, а также предстоящий в 2019 году цикл президентских и парламентских выборов. Об этом со ссылкой на обзор банка пишет Интерфакс-Украина в четверг, 10 мая.

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Отмечается, что банк также обращает внимание на возросшую неопределенность относительно дальнейшего сотрудничества Украины с Международным валютным фондом на фоне снижения решительности властей в реализации требуемых реформ.

В целом ЕБРР отмечает, что рост экономически Украины остается относительно медленным, несмотря на прогнозируемое увеличение в 2018 году.

Ранее сообщалось, что Европейский банк реконструкции и развития и Евросоюз окажут поддержку малым и средним предприятиям в Украине, Грузии и Молдове на общую сумму 1,15 млрд евро.