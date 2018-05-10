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ЕБРР: Приток денежных переводов в Украину составил 8,5% ВВП

Комментариев: 2
Крупнейший инвестор Украины объясняет такой рост активизацией трудовой миграции из Украины.
Из Украины за последние годы активизировалась трудовая миграция
Из Украины за последние годы активизировалась трудовая миграция
depositphotos.com

Приток денежных переводов в Украину в прошлом году составил 8,5% ВВП. Об этом говорится в обзоре Европейского банка реконструкции и развития.

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Эксперты объяснили такой рост активизацией трудовой миграции из Украины в последние годы.

При этом в ЕБРР отметили, что в прошлом году экспорт товаров и услуг из Украины несколько вырос в реальном выражении после падения пять лет подряд.

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Теги: Украина, ВВП, ЕБРР, заробитчане, денежный перевод, украинские заробитчане за рубежом
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  10.05.2018, 16:53
Оценка:  0
гость
Ну так обнародуйте, сколько из них из РФ, а сколько из ЕС?
Я понимаю, что не хочется портить красивую цифру, но всё-таки..?
гость  (аноним)  10.05.2018, 16:28
Оценка:  +1
гость
Во круто! Переводы заробитчан приколотили к инвестициям в Ирокезную!
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