ЕБРР: Приток денежных переводов в Украину составил 8,5% ВВП
Крупнейший инвестор Украины объясняет такой рост активизацией трудовой миграции из Украины.
Приток денежных переводов в Украину в прошлом году составил 8,5% ВВП. Об этом говорится в обзоре Европейского банка реконструкции и развития.
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Эксперты объяснили такой рост активизацией трудовой миграции из Украины в последние годы.
При этом в ЕБРР отметили, что в прошлом году экспорт товаров и услуг из Украины несколько вырос в реальном выражении после падения пять лет подряд.
Напомним, в январе 16 банков получили убыток.
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