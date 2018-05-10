ЕБРР: Приток денежных переводов в Украину составил 8,5% ВВП

Крупнейший инвестор Украины объясняет такой рост активизацией трудовой миграции из Украины.

Приток денежных переводов в Украину в прошлом году составил 8,5% ВВП. Об этом говорится в обзоре Европейского банка реконструкции и развития.

Читай также: ЕБРР назвал главные риски для экономики Украины

Эксперты объяснили такой рост активизацией трудовой миграции из Украины в последние годы.

При этом в ЕБРР отметили, что в прошлом году экспорт товаров и услуг из Украины несколько вырос в реальном выражении после падения пять лет подряд.