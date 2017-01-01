В РФ готовы обсуждать сохранение транзита газа

Москва не против того, чтобы сохранился определенный объем транзита газа через Украину. Главное - чтобы это было экономически обосновано, а не политически навязано.

Москва готова провести консультации с Киевом о сохранении транзита газа через Украину. Об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает в четверг, 10 мая, телеканал Россия 24.

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"Президент (России Владимир) Путин уже говорил, говорило руководство Газпрома, министерства энергетики, мы не против того, чтобы сохранился определенный объем транзита через Украину. Главное - чтобы это было экономически обосновано, а не политически навязано. Мы к таким консультациям с украинской стороной готовы", - сказал Лавров.

Он также подчеркнул, что газопровод Северный поток - 2 необходим.

"Это экономически абсолютно оправданный и выгодный для Европы проект. Достаточно вспомнить, что длина, протяженность трубы будет, по-моему, почти в два раза короче, чем труба, которая сейчас доходит к Германии через Украину", - отметил глава российского МИД.

Ранее сообщалось, что Германия поддержит украинский транзит газа в Европе.