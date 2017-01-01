Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В РФ готовы обсуждать сохранение транзита газа

Комментариев: 0
Москва не против того, чтобы сохранился определенный объем транзита газа через Украину. Главное - чтобы это было экономически обосновано, а не политически навязано.
В Москве готовы провести консультации с украинской стороной по транзиту газа
В Москве готовы провести консультации с украинской стороной по транзиту газа
depositphotos.com

Москва готова провести консультации с Киевом о сохранении транзита газа через Украину. Об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает в четверг, 10 мая, телеканал Россия 24.

Читай также: Газпром остановит газопровод Голубой поток

"Президент (России Владимир) Путин уже говорил, говорило руководство Газпрома, министерства энергетики, мы не против того, чтобы сохранился определенный объем транзита через Украину. Главное - чтобы это было экономически обосновано, а не политически навязано. Мы к таким консультациям с украинской стороной готовы", - сказал Лавров.

Он также подчеркнул, что газопровод Северный поток - 2 необходим.

"Это экономически абсолютно оправданный и выгодный для Европы проект. Достаточно вспомнить, что длина, протяженность трубы будет, по-моему, почти в два раза короче, чем труба, которая сейчас доходит к Германии через Украину", - отметил глава российского МИД.

Ранее сообщалось, что Германия поддержит украинский транзит газа в Европе.

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
Поделись:
Теги: Россия, газ, Украина-Россия, Газпром, МИД РФ, Лавров, российский газ, газовые контракты, транзит газа, газовые переговоры, газовая война
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь