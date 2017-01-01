Киев заключит с МВФ новую программу кредитования

Сейчас у Украины уникальная программа с фондом как по сумме, так и по условиям. Но инвесторы ожидают, что будет еще и новая.

Украина заключит с Международным валютным фондом новую программу расширенного финансирования после окончания текущей. Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк в интервью Новому времени.

Читай также: ЕБРР назвал главные риски для экономики Украины "Думаю, будет еще одна программа. И уже кое-кто говорит, что сейчас нам нужно начинать ее структурировать. Когда я общаюсь с инвесторами, они также ожидают, что будет еще новая программа", - рассказал Данилюк.

По словам министра, правительство пока не планирует начинать работу над новой программой, ведь еще нужно выполнить действующую.

"Сейчас у нас уникальная программа как по сумме, так и по условиям. Мы получили достаточно большую сумму денег, и вышли на новую стадию развития экономики. Однако в новой программе первым вопросом будет то, что не выполнено в этой программе. Так всегда делается. Поэтому давайте фокусироваться на том, чтобы сейчас выполнить свои обязательства", - пояснил Данилюк.

Напомним, Украина 4 мая перечислила Международному валютному фонду 368 млн долларов в счет возврата основного долга.