В Украине замедлилась инфляция

Инфляция в предыдущем месяце замедлилась до 13,1% в годовом выражении. К апрелю цены выросли на 0,8%.

В Украине рост потребительских цен в апреле 2018 года составил 0,8% по сравнению с 1,1% в марте, 0,9% в феврале и 1,5% в январе. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

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В годовом измерении рост потребительских цен замедлился до 13,1% с 13,2% по итогам марта, 14% - февраля и 14,1% - января.

Ранее сообщалось о том, что в Украине подорожали яйца и мясо.