Фондовый рынок США закрылся ростом
Торги на Американской фондовой бирже в четверг, 10 мая, закончились ростом основных индексов. Об этом свидетельствуют данные биржи.
Индекс Dow Jones вырос на 0,8% – до 24739,53 пункта.
Читай также: Торги на биржах США завершились ростом
Индекс S&P 500 увеличился на 0,94% – до 2723,07 пункта.
NASDAQ прибавил 0,89% – до 7404,98 пункта.
Ранее сообщалось о том, что тролли РФ пытаются подорвать энергетические рынки США.
Эта же новость на КорреспонденТ.biz
Полная версия правил