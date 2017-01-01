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Фондовый рынок США закрылся ростом

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Торги на Американской фондовой бирже в четверг, 10 мая, закончились ростом основных индексов. Об этом свидетельствуют данные биржи.
Рынки США закрылись ростом индексов
Рынки США закрылись ростом индексов
depositphotos.com

Индекс Dow Jones вырос на 0,8% – до 24739,53 пункта.

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Индекс S&P 500 увеличился на 0,94% – до 2723,07 пункта.

NASDAQ прибавил 0,89% – до 7404,98 пункта.

Ранее сообщалось о том, что тролли РФ пытаются подорвать энергетические рынки США.

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Теги: США, фондовый рынок, торги, индексы, Фондовая биржа
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Источник: korrespondent.net

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