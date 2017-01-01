Фондовый рынок США закрылся ростом

Торги на Американской фондовой бирже в четверг, 10 мая, закончились ростом основных индексов. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Рынки США закрылись ростом индексов depositphotos.com

Индекс Dow Jones вырос на 0,8% – до 24739,53 пункта. Читай также: Торги на биржах США завершились ростом Индекс S&P 500 увеличился на 0,94% – до 2723,07 пункта. NASDAQ прибавил 0,89% – до 7404,98 пункта. Ранее сообщалось о том, что тролли РФ пытаются подорвать энергетические рынки США.

КорреспонденТ.biz