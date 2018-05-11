Украина ожидает новый транш МВФ в июне - Данилюк

Правительство сейчас делает все для того, чтобы Украина получила транш в размере 1,9 млрд долларов уже в июне, заверил глава Минфина.

Украина делает все необходимое для получения очередного транша Международного валютного фонда (МВФ) в размере 1,9 млрд долларов уже в июне 2018 года. Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк в интервью РБК-Украина.

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В частности, он отметил, что Украина получит очередной транш, когда выполнит все условия меморандума, необходимые для пересмотра программы.

“Учитывая наши интенсивные переговоры с МВФ по газовому вопросу, здесь решение будет найдено в ближайшее время. Надеюсь, что в мае в парламенте уже будет согласован всеми сторонами проект закона об Антикоррупционном суде. Мы сейчас делаем все для того, чтобы Украина получила транш в размере 1,9 млрд долларов уже в июне“, - заверил Данилюк.

Ранее сообщалось, что Украина заключит с Международным валютным фондом новую программу расширенного финансирования после окончания текущей.