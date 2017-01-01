В киевских обменниках подешевел доллар
Курс продажи доллара понизился на 1,53 коп до 26,2310 UAH/USD, курс покупки - на 4,05 коп до 25,9341 UAH/USD.
Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился по сравнению с 10 мая на 1,53 коп до 26,2310 UAH/USD, курс покупки - на 4,05 коп до 25,9341 UAH/USD. Об этом сообщает BIN.ua.
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Средний курс покупки евро повысился на 1,49 коп до 30,7856 UAH/EUR, курс продажи повысился на 1,08 коп до 31,4110 UAH/EUR.
Ранее сообщалось, что курс доллара на межбанке в продаже понизился на шесть копеек - до 26,19 грн/долл, курс в покупке упал также на шесть копеек - до 26,165 грн/долл.
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