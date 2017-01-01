ЕС даст белорусским таможенникам 130 тысяч евро на собак

На эти средства будет организовано обучение для сотрудников кинологических служб. Также закупят специальные транспортные средства для перемещения служебных собак.

Евросоюз выделит белорусским таможенникам грантовую помощь в размере 130 тыс евро на усиление кинологических служб. Об этом в пятницу, 11 мая, со ссылкой на Государственный таможенный комитет Беларуси сообщает Белта.

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Отмечено, что грантовый контракт по проекту международной технической помощи Усиление возможностей кинологической службы таможенных ведомств Республики Беларусь и Республики Польша подписан между Минской центральной таможней и Министерством инвестиций и экономического развития Польши от имени ЕС.

Как отмечается, ведущим бенефициаром проекта выступает Минская центральная таможня.

По данным белорусских таможенников, проект будет реализован совместно с налоговой администрацией Белостока. Общий вклад ЕС составит около 220 тыс евро, из которых для Беларуси - около 130 тыс евро.

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“Реализация проекта направлена на борьбу с организованной преступностью, недопущения криминальной деятельности и перемещения через границу контрабандных или ограниченных товаров. Повышение мобильности сотрудников кинологических служб позволит с большей эффективностью осуществлять таможенный контроль, особенно в части перемещения запрещенных товаров“, - говорится в сообщении.

Ожидается, что с этой целью будет организовано обучение для сотрудников кинологических служб Беларуси и Польши, а также закуплены специальные транспортные средства для перемещения служебных собак.

Сейчас ведется работа по подготовке документов на регистрацию проекта международной технической помощи, после которой начнется его реализация, доложили в таможенном ведомстве.

Напомним о том, что ранее Порошенко призвал белорусов строить дороги в Украине.