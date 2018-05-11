В США проблемы с туалетами для парков из-за санкций против России - СМИ

Проблемы возникли с поставками канализационных насосов для ремонта туалетов Национальной аллеи в Вашингтоне и мемориальных парков.

Санкции против России, наложенные американским Минюстом в начале апреля на группу компаний Ренова Виктора Вексельберга, привели к задержкам поставок канализационных насосов от швейцарской Sulzer для ремонта туалетов в парках США. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает The Huffington Post.

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В частности, отмечено, что проблемы возникли с поставками канализационных насосов для ремонта туалетов Национальной аллеи в Вашингтоне и мемориальных парков.

Как сообщается, насосы сломались в марте 2018 года, после чего Служба национальных парков заказала аренду оборудования на сумму около $9,5 тыс. в Chesapeake Environmental Equipment. Эта компания, по словам главы службы Майка Литтерста, пользуется услугами двух поставщиков.

“Однако контракт был заморожен в начале апреля, после того как один из поставщиков, швейцарская Sulzer, контрольный пакет которой принадлежал Ренове Вексельберга, попала под санкции Минфина США вместе с другими активами российского бизнесмена“, - пишет издание.

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По словам Литтерста, из-за сломанных туалетов служащим парков в течение последних нескольких недель приходится пользоваться временно установленными в парках переносными биотуалетами или уборными в соседних зданиях.

В руководстве Chesapeake изданию не стали комментировать ситуацию, но подтвердили наличие двух поставщиков.

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