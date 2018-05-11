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В США проблемы с туалетами для парков из-за санкций против России - СМИ

Комментариев: 4
Проблемы возникли с поставками канализационных насосов для ремонта туалетов Национальной аллеи в Вашингтоне и мемориальных парков.
Служащим парков приходится пользоваться временно установленными биотуалетами
Служащим парков приходится пользоваться временно установленными биотуалетами
olx.ua

Санкции против России, наложенные американским Минюстом в начале апреля на группу компаний Ренова Виктора Вексельберга, привели к задержкам поставок канализационных насосов от швейцарской Sulzer для ремонта туалетов в парках США. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает The Huffington Post.

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В частности, отмечено, что проблемы возникли с поставками канализационных насосов для ремонта туалетов Национальной аллеи в Вашингтоне и мемориальных парков.

Как сообщается, насосы сломались в марте 2018 года, после чего Служба национальных парков заказала аренду оборудования на сумму около $9,5 тыс. в Chesapeake Environmental Equipment. Эта компания, по словам главы службы Майка Литтерста, пользуется услугами двух поставщиков.

“Однако контракт был заморожен в начале апреля, после того как один из поставщиков, швейцарская Sulzer, контрольный пакет которой принадлежал Ренове Вексельберга, попала под санкции Минфина США вместе с другими активами российского бизнесмена“, - пишет издание.

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По словам Литтерста, из-за сломанных туалетов служащим парков в течение последних нескольких недель приходится пользоваться временно установленными в парках переносными биотуалетами или уборными в соседних зданиях.

В руководстве Chesapeake изданию не стали комментировать ситуацию, но подтвердили наличие двух поставщиков.

Ранее сообщалось о том, что Газпром признал, что санкции США тормозят Северный поток-2. Газпром предупредил инвесторов, что санкции со стороны США могут стать причиной задержки строительства Северного и Турецкого потоков.

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Теги: Россия-США, США, туалеты, парк, туалет, санкции, санкции против должностных лиц, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  11.05.2018, 17:18
Оценка:  +1
гость
Вата в говне по уши живет и ничего даже парады устраивают, а тут в одном парке пару туалетов и то на замену био поставили.
Как они там живут вообще?
гость  (аноним)  11.05.2018, 17:13
Оценка:  -1
гость
Засранцы одним словом... пусть заказывают турбокастрюльные насосы на южмаше царство ему небесное!
гость  (аноним)  11.05.2018, 17:10
Оценка:  +1
гость
Так поставьте украинские биотуалеты. Мы подарим если что.
гость  (аноним)  11.05.2018, 16:58
Оценка:  0
гость
Пусть содержимое вытекает, а шо делать? Или Макрон пусть убирает. Лишь бы не было войны.
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