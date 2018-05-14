В Украине подорожали бензин и дизтопливо

Операторы оптового рынка дизельного топлива повысили цены в среднем на 530 гривен за тонну.

За последние два дня в некоторых сетях АЗС Украины поднялись розничные цены на бензины и дизельное топливо. Об этом сообщает Еnkorr со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

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В частности, подорожали на 0,35-0,55 грн/л все виды топлива на станциях Олас: А-92 – до 27,95 грн/л, А-95 – до 28,95 грн/л, А-95+ – до 29,95 грн/л, ДТ – до 26,80 грн/л.

В сети Glusco бензины и дизельное топливо подорожали на 0,15 грн/л. Такие сети как Автотранс и Jazz Oil повысили цены на 15-40 коп/л.

Ранее сообщалось о том, что цены на бензин продолжили рост.