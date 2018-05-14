Северный поток-2 выгодный для Германии - Зеркаль

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“Позиция (канцлера ФРГ Ангелы - ред.) Меркель не такая категоричная по Северному потоку-2. Она понимает, что ее партнеры по коалиции очень в этом заинтересованы, она понимает все привлекательные стороны существования этого “потока“, а потом фактически весь крупный рынок газа будет в Германии. И Германия уже будет диктовать политику, они считают, что и россиянам также, но по крайней мере Европу они будут контролировать полностью“, - подчеркнула Зеркаль.