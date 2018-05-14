Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Северный поток-2 выгодный для Германии - Зеркаль

Комментариев: 3
ФРГ заинтересована в российском газовом проекте, так как он позволит диктовать газовую политику в Европе.
Зеркаль называет строительство для Германии выгодным
Зеркаль называет строительство для Германии выгодным
depositphotos.com

Замминистра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль заявила в эфире 5 канала, что реализация проекта Северный поток- 2 является выгодной Германии, так как позволит контролировать газовый рынок Европы.

Читай также: Германия поддержит украинский транзит в Европе – посол

“Позиция (канцлера ФРГ Ангелы - ред.) Меркель не такая категоричная по Северному потоку-2. Она понимает, что ее партнеры по коалиции очень в этом заинтересованы, она понимает все привлекательные стороны существования этого “потока“, а потом фактически весь крупный рынок газа будет в Германии. И Германия уже будет диктовать политику, они считают, что и россиянам также, но по крайней мере Европу они будут контролировать полностью“, - подчеркнула Зеркаль.

Напомним, в Германии началось строительство немецкого участка газопровода РФ.

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
Поделись:
Теги: газ, МИД Украины, Германия, ФРГ, Северный поток, транзит газа
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  14.05.2018, 14:40
Оценка:  +1
гость
Если честно это выгодно Украине. Нас вообще толкают на всякую уйню. Вод подумай США пакостят даже Европе, а нам тем более. Цель загнать в средние века. Всех вместе взятых.
гость  (аноним)  14.05.2018, 14:19
Оценка:  +1
гость
Выгоден не только немцам, но и другим европейским государствам, которые не хотят покупать американский СПГ заведомо дороже. Так что СП-2 однозначно будет.
гость  (аноним)  14.05.2018, 14:14
Оценка:  0
гость
Но не выгоден нам и США. Посмотрим что будет?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь