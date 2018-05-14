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ФРГ о Северном потоке-2: Киеву не стоит опасаться

Комментариев: 3
Правительство Германии хочет быть посредником между Москвой и Киевом в вопросе строительства российского газопровода.
Трубы для строительства Северного потока-2
Трубы для строительства Северного потока-2
depositphotos.com

Берлин готов стать посредником в переговорах Москвы и Киева по строительству газопровода Северный поток-2. Об этом Управляющий директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс рассказал в интервью агентству DPA.

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Хармс подчеркнул, что главным вопросом остается объем транзита газа через Украину после реализации проекта. 

Он утверждает, что Киеву не следует опасаться полного прекращения поставок, поскольку Северный поток-2 после запуска далеко не сразу выйдет на полную мощность.

“Правительство ФРГ может быть посредником, так как Германия и немецкая экономика играют важную роль в этом проекте“, - отметил Хармс.

Проект Северный поток-2 предполагает сооружение двух ниток общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубы проложат от побережья России через Балтийское море до Германии, рядом с действующим Северным потоком. Против проекта выступают некоторые страны ЕС, в том числе Украина.

Ранее сообщалось, что Германия считает необходимым предоставление Россией гарантий по поводу продолжения транзита газа через Украину после завершения строительства газопровода Nord Stream - 2 (Северный поток - 2).

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Теги: Украина, США, Германия, ФРГ, Северный поток, посредник
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Источник: РИА Новости

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  14.05.2018, 12:35
Оценка:  0
гость
Странная наша позиция. Наоборот, надо радоваться, что скоро ядовитый рашистский газ перестанет проходить через нашу территорию. А мы почему-то требуем продолжения транзита (и желательно в тех же объемах). Неужели деньги до такой степени не пахнут?
гость  (аноним)  14.05.2018, 11:39
Оценка:  +1
гость
надеемся президент США после рашагейта трампа внесет в список санкций всех кто будет учавствовать в сп2...
гость  (аноним)  14.05.2018, 11:38
Оценка:  +2
гость
фашитсы продались рашистам за кровавое бабло газпрома и теперь будут нам обещать что все будет хорошо потому что рф гарантировало им))))
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