ФРГ о Северном потоке-2: Киеву не стоит опасаться

Правительство Германии хочет быть посредником между Москвой и Киевом в вопросе строительства российского газопровода.

Берлин готов стать посредником в переговорах Москвы и Киева по строительству газопровода Северный поток-2. Об этом Управляющий директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс рассказал в интервью агентству DPA.

Читай также: В РФ готовы обсуждать сохранение транзита газа Хармс подчеркнул, что главным вопросом остается объем транзита газа через Украину после реализации проекта.

Он утверждает, что Киеву не следует опасаться полного прекращения поставок, поскольку Северный поток-2 после запуска далеко не сразу выйдет на полную мощность.

“Правительство ФРГ может быть посредником, так как Германия и немецкая экономика играют важную роль в этом проекте“, - отметил Хармс.

Проект Северный поток-2 предполагает сооружение двух ниток общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубы проложат от побережья России через Балтийское море до Германии, рядом с действующим Северным потоком. Против проекта выступают некоторые страны ЕС, в том числе Украина.

Ранее сообщалось, что Германия считает необходимым предоставление Россией гарантий по поводу продолжения транзита газа через Украину после завершения строительства газопровода Nord Stream - 2 (Северный поток - 2).