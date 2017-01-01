Трамп о торговле с Китаем: Трудно, но все получится

Сотрудничество США и Китая в сфере торговли много лет было односторонними в пользу Пекина, отметил американский лидер.

Президент США Дональд Трамп заявил в Twitter, что США и Китаю трудно заключить взаимовыгодное соглашение в сфере торговли.

"Китай и США хорошо сотрудничают в области торговли, но переговоры прошлых администраций в течение многих лет были односторонними в пользу Китая. Так что нам трудно заключить соглашение, которое принесет выгоду обеим странам. Но успокойтесь, все получится!" - написал американский лидер.

China and the United States are working well together on trade, but past negotiations have been so one sided in favor of China, for so many years, that it is hard for them to make a deal that benefits both countries. But be cool, it will all work out! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 мая 2018 г.

Напомним, 23 марта в Штатах начали действовать ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%.