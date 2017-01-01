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Трамп о торговле с Китаем: Трудно, но все получится

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Сотрудничество США и Китая в сфере торговли много лет было односторонними в пользу Пекина, отметил американский лидер.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
depositphotos.com

Президент США Дональд Трамп заявил в Twitter, что США и Китаю трудно заключить взаимовыгодное соглашение в сфере торговли.

"Китай и США хорошо сотрудничают в области торговли, но переговоры прошлых администраций в течение многих лет были односторонними в пользу Китая. Так что нам трудно заключить соглашение, которое принесет выгоду обеим странам. Но успокойтесь, все получится!" - написал американский лидер.

Напомним, 23 марта в Штатах начали действовать ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%. 

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Теги: США, Китай, торговля, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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