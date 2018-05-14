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Украина увеличила запасы газа в хранилищах

Комментариев: 3
В подземные хранилища страны было закачано 54,44 млн куб. м газа. Украинские ПХГ заполнены на 27%.
Украина заполнила свои ПХГ на 27%
Украина заполнила свои ПХГ на 27%
depositphotos.com

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 12 мая увеличился до 8,541 млрд куб. м. Соответствующие данные публикует ПАО Укртрансгаз.

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По последним данным, за сутки в ПХГ Украины было закачано 54,44 млн куб. м газа.

В течение суток из ПХГ Украины газ не отбирался.

В Украину за 12 мая поступило из Словакии 30,96 млн куб. м, из Венгрии - 2,86 млн куб. м, из Польши - 2,34 млн куб. м газа.

Таким образом, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 27%.

Ранее сообщалось, что Германия поддержит украинский транзит газа в Европе.

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
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Теги: Украина, газ, Польша, Словакия, запасы, Укртрансгаз, ПХГ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Осталось 300 символов
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гость  (аноним)  14.05.2018, 13:30
Оценка:  0
гость
ЕС дает кредит на закупку газа исключительно у словаков.
Тан  (аноним)  14.05.2018, 13:11
Оценка:  +1
Тан
Выходит Украина скоро станет Россией.
гость  (аноним)  14.05.2018, 13:06
Оценка:  +1
гость
Сначала говорили нам газ не нужен. А теперь сами увеличили запасы в хранилищах. Вы что забываете о чем пишете? Или некогда думать.
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