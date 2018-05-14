Украина увеличила запасы газа в хранилищах

В подземные хранилища страны было закачано 54,44 млн куб. м газа. Украинские ПХГ заполнены на 27%.

Украина заполнила свои ПХГ на 27% depositphotos.com

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 12 мая увеличился до 8,541 млрд куб. м. Соответствующие данные публикует ПАО Укртрансгаз.

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По последним данным, за сутки в ПХГ Украины было закачано 54,44 млн куб. м газа.

В течение суток из ПХГ Украины газ не отбирался.

В Украину за 12 мая поступило из Словакии 30,96 млн куб. м, из Венгрии - 2,86 млн куб. м, из Польши - 2,34 млн куб. м газа.

Таким образом, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 27%.

Ранее сообщалось, что Германия поддержит украинский транзит газа в Европе.