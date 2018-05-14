Цена на нефть опустилась ниже 77 долларов

Цены снижаются на прогнозах о постепенном увеличении уровней добычи нефти в России и странах ОПЕК и росте количества буровых в США.

Мировые цены на нефть начали снижаться после рекордного роста на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют оперативные данные биржевых торгов утром в понедельник, 14 мая.

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Так, цена июльских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:40 по Киеву снизилась на $0,46 (0,60%) – до $76,66 за баррель.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась на $0,36 (0,51%) – до $70,34 за баррель.

Аналитики отмечают, что цены снижаются на прогнозах о постепенном увеличении уровней добычи нефти в России и странах ОПЕК на фоне новых санкций США вотношении Ирана.

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Также появились новые данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes о росте числа буровых установок в США. Так, за минувшую неделю число буровых установок в Америке выросло на 13 штук, или на 1,3% – до 1045 единиц. Это свидетельствует о развитии буровой активности в стране и стабильном увеличении добычи нефти.

Напомним, в конце апреля цена на нефть марки Brent впервые с 26 ноября 2014 года достигла 75 долларов за баррель.