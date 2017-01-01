Киев предложит МВФ несколько вариантов формирования цены на газ

Сейчас на первый план работы с МВФ выходит вопрос создания Антикоррупционного суда. Лишь после этого позиция фонда станет более гибкой.

У правительства Украины есть достаточно шансов найти общий с МВФ подход для установления критериев формирования цены на газ. Об этом сообщил министр Кабинета министров Александр Саенко.

Читай также: В 2017 году уровень расчетов населения за газ вырос до 92% - Нафтогаз "У нас есть консенсус с МВФ в том, что мы говорим по поводу самой формулы, не меняя принципов. Представители МВФ, НБУ отправились в Вашингтон, чтобы провести соответствующие переговоры. Я считаю, у нас достаточно шансов найти общий с МВФ подход для установления критериев формирования цены на газ", - цитирует Саенко правительственный портал.

Он добавил, что на рассмотрение МВФ будет предложено несколько вариантов, но главное - формула должна быть справедливой.

"Сейчас на первый план работы с МВФ выходит вопрос создания Антикоррупционного суда, и в случае успешного решения этого вопроса позиция фонда, как мы ожидаем, будет более гибкой, тем более что у нас есть взаимопонимание относительно общих принципов сотрудничества", - добавил Саенко.

Говоря о диапазоне изменения тарифа на газ, чиновник подчеркнул, что это будет зависеть от той формулы, которая будет согласована. "Считаю, что правильная политика, соблюдение государственных интересов может со временем сделать Украину экспортером газа", - отметил Саенко.

Напомним, Порошенко упростил добычу газа.