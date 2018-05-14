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Украине разрешили экспорт говядины в Турцию

Комментариев: 2
Работа над согласованием формы ветеринарного сертификата на экспорт украинской говядины в Турцию на финальной стадии.
Украина будет экспортировать мясо в Турцию
Украина будет экспортировать мясо в Турцию
depositphotos.com

Украина получила разрешение на экспорт говядины в Турцию. Об этом в понедельник, 14 мая, сообщили в пресс-службе Госпотребслужбы.

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По данным ведомства, это стало следствием работы технической миссии Главного директората защиты и контроля Министерства сельского хозяйства Турции по оценке системы государственного контроля над производством говядины.

Так, турецкие инспекторы проводили аудит системы государственного контроля за производством говядины в Украине, а также проинспектировали убойные предприятия, которые заинтересованы в экспорте своей продукции в Турцию. По результатам этой работы принято решение об открытии рынка Турции для украинской говядины.

Работа над согласованием формы ветеринарного сертификата на экспорт украинской говядины в Турцию сейчас находится на финальной стадии.

Ранее сообщалось, что Турция вывела свой золотой запас из США.

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Теги: Украина, Мясо, Турция, экспорт, Госпогранслужба, говядина
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  14.05.2018, 16:56
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гость
ЕС на претензии по квотам свинины и мяса птицы ответил следущее:
Европейский рынок перенасыщен свининой и мясом птицы. Поэтому украинским поставщикам лучше обратить внимание на менее распространенные виды мяса: баранину, козлятину.
Ха, ха три раза)))
гость  (аноним)  14.05.2018, 16:04
Оценка:  0
гость
Главное у украинской говядины тщательно пятачки и свиные уши отрезайте, не то турки обидятся!
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