Украине разрешили экспорт говядины в Турцию
Украина получила разрешение на экспорт говядины в Турцию. Об этом в понедельник, 14 мая, сообщили в пресс-службе Госпотребслужбы.
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По данным ведомства, это стало следствием работы технической миссии Главного директората защиты и контроля Министерства сельского хозяйства Турции по оценке системы государственного контроля над производством говядины.
Так, турецкие инспекторы проводили аудит системы государственного контроля за производством говядины в Украине, а также проинспектировали убойные предприятия, которые заинтересованы в экспорте своей продукции в Турцию. По результатам этой работы принято решение об открытии рынка Турции для украинской говядины.
Работа над согласованием формы ветеринарного сертификата на экспорт украинской говядины в Турцию сейчас находится на финальной стадии.
Ранее сообщалось, что Турция вывела свой золотой запас из США.
Полная версия правил
Европейский рынок перенасыщен свининой и мясом птицы. Поэтому украинским поставщикам лучше обратить внимание на менее распространенные виды мяса: баранину, козлятину.
Ха, ха три раза)))