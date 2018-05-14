Украине разрешили экспорт говядины в Турцию

Работа над согласованием формы ветеринарного сертификата на экспорт украинской говядины в Турцию на финальной стадии.

Украина получила разрешение на экспорт говядины в Турцию. Об этом в понедельник, 14 мая, сообщили в пресс-службе Госпотребслужбы.

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По данным ведомства, это стало следствием работы технической миссии Главного директората защиты и контроля Министерства сельского хозяйства Турции по оценке системы государственного контроля над производством говядины.

Так, турецкие инспекторы проводили аудит системы государственного контроля за производством говядины в Украине, а также проинспектировали убойные предприятия, которые заинтересованы в экспорте своей продукции в Турцию. По результатам этой работы принято решение об открытии рынка Турции для украинской говядины.

Работа над согласованием формы ветеринарного сертификата на экспорт украинской говядины в Турцию сейчас находится на финальной стадии.

Ранее сообщалось, что Турция вывела свой золотой запас из США.