Из России за четыре месяца вывели более $20 млрд

Центробанк РФ рассчитывал, что отток капитала из страны в 2018 году не превысит $19 млрд. Но по итогам первых четырех месяцев уже превышен прогнозный годовой показатель.

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Чистый вывоз капитала частным сектором из России в январе-апреле 2018 года, по предварительной оценке, составил $21,0 млрд. Об этом в понедельник, 14 мая, сообщает Интерфакс со ссылкой на оперативные данные Центробанка РФ.

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Отмечается, что за первые четыре месяца показатель оттока капитала в РФ увеличился на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, когда он равнялся $17,9 млрд

При этом Центрбанк РФ отмечает, что в отличие от предыдущего года, чистое кредитование осуществлялось преимущественно за счет увеличения зарубежных активов прочих секторов при незначительном влиянии операций банковского сектора.

По уточненному в марте прогнозу, отток капитала из России в 2018 году при среднегодовой цене нефти $60 (базовый сценарий) за баррель ожидается на уровне $19 млрд. Таким образом, по итогам первых четырех месяцев 2018 года уже превышен прогнозный годовой показатель.

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