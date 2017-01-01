Из России за четыре месяца вывели более $20 млрд
Чистый вывоз капитала частным сектором из России в январе-апреле 2018 года, по предварительной оценке, составил $21,0 млрд. Об этом в понедельник, 14 мая, сообщает Интерфакс со ссылкой на оперативные данные Центробанка РФ.
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Отмечается, что за первые четыре месяца показатель оттока капитала в РФ увеличился на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, когда он равнялся $17,9 млрд
При этом Центрбанк РФ отмечает, что в отличие от предыдущего года, чистое кредитование осуществлялось преимущественно за счет увеличения зарубежных активов прочих секторов при незначительном влиянии операций банковского сектора.
По уточненному в марте прогнозу, отток капитала из России в 2018 году при среднегодовой цене нефти $60 (базовый сценарий) за баррель ожидается на уровне $19 млрд. Таким образом, по итогам первых четырех месяцев 2018 года уже превышен прогнозный годовой показатель.
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