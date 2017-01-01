Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Из России за четыре месяца вывели более $20 млрд

Комментариев: 0
Центробанк РФ рассчитывал, что отток капитала из страны в 2018 году не превысит $19 млрд. Но по итогам первых четырех месяцев уже превышен прогнозный годовой показатель.
В российскую экономику не верят и выводят деньги
В российскую экономику не верят и выводят деньги
depositphotos.com

Чистый вывоз капитала частным сектором из России в январе-апреле 2018 года, по предварительной оценке, составил $21,0 млрд. Об этом в понедельник, 14 мая, сообщает Интерфакс со ссылкой на оперативные данные Центробанка РФ.

Читай также: В США проблемы с туалетами для парков из-за санкций против России - СМИ

Отмечается, что за первые четыре месяца показатель оттока капитала в РФ увеличился на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, когда он равнялся $17,9 млрд

При этом Центрбанк РФ отмечает, что в отличие от предыдущего года, чистое кредитование осуществлялось преимущественно за счет увеличения зарубежных активов прочих секторов при незначительном влиянии операций банковского сектора.

По уточненному в марте прогнозу, отток капитала из России в 2018 году при среднегодовой цене нефти $60 (базовый сценарий) за баррель ожидается на уровне $19 млрд. Таким образом, по итогам первых четырех месяцев 2018 года уже превышен прогнозный годовой показатель.

Ранее сообщалось о том, что санкции США могут помешать белорусам купить Сбербанк Украина.

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
Поделись:
Теги: Россия, деньги, капитал, Центробанк, отток
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь