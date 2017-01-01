Цена нефти Brent впервые за три года превысила $78

Цена барреля нефти Brent в понедельник превысила $78, достигнув отметки $78,14. Последний раз выше $78 нефть Brent торговалась 26 ноября 2014 года.

Цена фьючерса на поставку в июле 2018 года Североморской нефтяной смеси марки Brent с поставкой превысила $78 за баррель, достигнув отметки $78,14. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне.

Указано, что последний раз выше $78 нефть Brent торговалась 26 ноября 2014 года.

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Как сообщается, котировки нефти растут с начала 2018 года. В последние несколько недель они преодолели несколько ключевых отметок, в частности, в конце апреля нефть Brent торговалась на отметке выше $75 за баррель, а 7 мая пробила отметку в $76.

Отмечается, что на прошлой неделе на рост цен на нефть повлияло также решение президента США Дональда Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном и возобновить приостановленные ранее экономические санкции против Тегерана.