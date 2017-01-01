Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Цена нефти Brent впервые за три года превысила $78

Комментариев: 0
Цена барреля нефти Brent в понедельник превысила $78, достигнув отметки $78,14. Последний раз выше $78 нефть Brent торговалась 26 ноября 2014 года.
Цена барреля Brent поднялась выше 78$ впервые с 26 ноября 2014 года
Цена барреля Brent поднялась выше 78$ впервые с 26 ноября 2014 года
depositphotos.com

Цена фьючерса на поставку в июле 2018 года Североморской нефтяной смеси марки Brent с поставкой превысила $78 за баррель, достигнув отметки $78,14. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне.

Указано, что последний раз выше $78 нефть Brent торговалась 26 ноября 2014 года.

Читай также: Цена на нефть опустилась ниже 77 долларов

Как сообщается, котировки нефти растут с начала 2018 года. В последние несколько недель они преодолели несколько ключевых отметок, в частности, в конце апреля нефть Brent торговалась на отметке выше $75 за баррель, а 7 мая пробила отметку в $76.

Отмечается, что на прошлой неделе на рост цен на нефть повлияло также решение президента США Дональда Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном и возобновить приостановленные ранее экономические санкции против Тегерана.

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
Поделись:
Теги: нефть, цена, цены на нефть, цена на нефть, нефть brent
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь