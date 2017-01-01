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Курс валют на 15 мая: гривна снова укрепилась

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Курс доллара на межбанке в продаже и покупке 14 мая снизился на две копейки - до 26,19 грн/долл. Курс евро в продажи повысился на шесть копеек - до 31,41 грн/евро.
Гривна дорожает несколько дней подряд
Гривна дорожает несколько дней подряд
depositphotos.com

Национальный банк Украины на 15 мая 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны к 26,17 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в понедельник, 14 мая.

В частности, официальные курсы валют установлены на таком уровне:

2617,1243 гривны за 100 долларов (-2,6766);

3137,4086 гривны за 100 евро (+10,9382)

4,2370 за 10 рублей (-0,0066).

Курс доллара на межбанке в продаже 14 мая снизился на две копейки - до 26,19 грн/долл, курс покупки понизился на две копейки до 26,19 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на шесть копеек - до 31,41 грн/евро.

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Источник: korrespondent.net

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