Минфин предупредил о крупных выплатах по госдолгу

Объем выплат Украины по государственному долгу в нынешнем году составит 325,5 млрд гривен, а в следующем – 317,5 млрд.

Объем обязательных выплат Украины по государственному и гарантированному государством долгу до конца этого года составляет 325,53 млрд гривен. При этом 204,43 млрд грн – это часть долга, и 121,10 млрд грн – выплаты по обслуживанию. Об этом сообщается на сайте министерства финансов.

В следующий году платежи по погашению и обслуживанию госдолга составят 317,47 млрд гривен, в 2020 году – 266,07 млрд грн.

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С 2033 года объем предстоящих платежей по долгам резко сокращается – до 35 млрд гривен.

В целом за период с 2018 по 2045 год включительно Украине предстоит уплатить 3,069 трлн гривен, в том числе 1,948 трлн гривен в счет погашения долга и 1,121 трлн гривен – в счет его обслуживания.

Ранее сообщалось, что ожидает украинскую экономику.