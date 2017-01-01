Украина 900 дней не импортирует газ из России

С 26 ноября 2015 года Украина покупает природный газ исключительно на своей западной границе.

Украина с ноября 2015 года перестала импортировать российский газ. Таким образом, прошло уже 900 дней. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании-оператора газотранспортной системы Укртрансгаз во вторник, 15 мая.

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“Сегодня уже 900 дней с того исторического момента, когда Украина начала использовать возможность обходиться без импорта газа из РФ“, – говорится в заявлении компании.

Украина с 26 ноября 2015 года не импортирует природный газ по контракту с российским Газпромом, закупая этот ресурс исключительно на своей западной границе.

Напомним, в Германии началось строительство немецкого участка газопровода РФ.