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Украина 900 дней не импортирует газ из России

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С 26 ноября 2015 года Украина покупает природный газ исключительно на своей западной границе.
Украина 900 дней не покупает газ у страны-агрессора
Украина 900 дней не покупает газ у страны-агрессора
depositphotos.com

Украина с ноября 2015 года перестала импортировать российский газ. Таким образом, прошло уже 900 дней. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании-оператора газотранспортной системы Укртрансгаз во вторник, 15 мая.

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“Сегодня уже 900 дней с того исторического момента, когда Украина начала использовать возможность обходиться без импорта газа из РФ“, – говорится в заявлении компании.

utg.ua/still-alive

Украина с 26 ноября 2015 года не импортирует природный газ по контракту с российским Газпромом, закупая этот ресурс исключительно на своей западной границе.

Напомним, в Германии началось строительство немецкого участка газопровода РФ.

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Теги: Россия, Украина, газ, Газпром, Импорт, Укртрансгаз
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Источник: korrespondent.net

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