В России заявили о поставках ядерного топлива в США

Летом 2016 года ТВЭЛ подписала первый контракт на поставку тепловыделяющих сборок в США. Опытные поставки нового топлива начнутся в начале 2019 года.

С 2021 года ТВЭЛ планирует коммерческие поставки в Швецию depositphotos.com

Топливная "дочка" Росатома компания ТВЭЛ в 2019 году планирует первую загрузку топлива на АЭС США. Об этом сказал старший вице-президент компании Олег Григорьев, сообщает Инерфакс-Украина во вторник, 15 мая.

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"В следующем году у нас будет загрузка первых тестовых сборок (ТВС-К – ред.)", – сказал топ-менеджер в ходе форума Атомэкспо-2018, отвечая на вопрос о сроках поставок топлива для АЭС в США.

Он отметил, что все контракты, подписанные с европейцами и американцами, реализуются "без отклонений".

Летом 2016 года ТВЭЛ подписала первый контракт на поставку ТВС-К в США. Опытные поставки нового топлива планировались уже в начале 2019 года. С 2021 года ТВЭЛ планирует коммерческие поставки ТВС-К в Швецию, где опытная эксплуатация топлива идет с 2014 года.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что по итогам 2017 г 55% ядерного топлива Украина будет покупать у компании Westinghouse.