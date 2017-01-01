В Украине выросли цены на бензин и дизтопливо

Если тенденция роста мировых цен на нефть сохранится, операторы АЗС уже в ближайшее время могут повысить цены в пределах одной гривны за литр.

За последние два дня в некоторых сетях АЗС Украины поднялись розничные цены на бензины и дизельное топливо. Об этом сообщает Еnkorr со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка во вторник, 15 мая.

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Так, на 0,60 грн/л подорожали все виды топлива на станциях Овис: А-92 – до 27,54 грн/л, А-95 – до 28,56 грн/л, ДТ – до 26,876 грн/л.

В сети Glusco бензины подорожали на 0,20 грн/л. А такие сети как AMIC, Shell, KLO, Glusco, Автотранс и Jazz Oil повысили цены на 1-18 коп./л.

При этом отмечается, что рост мировых цен на нефть и нефтепродукты создал предпосылки для повышения операторами украинского рынка розничных цен на топливо.

"Если тенденция роста мировых цен сохранится, операторы АЗС уже в ближайшее время могут повысить цены бензинов и дизтоплива в пределах 1 грн/л", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось,что утром 15 мая цена на нефть Brent превысила 78 долларов за баррель. Цены начали расти после публикации доклада ОПЕК, в котором был повышен прогноз по увеличению спроса на нефть в мире по итогам 2018 года.