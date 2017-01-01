Фондовый рынок США закрылся снижением
Торги на Американской фондовой бирже во вторник, 15 мая, закончились падением основных индексов. Об этом свидетельствуют данные биржи.
Индекс Dow Jones упал на 0,78% – до 24706,41 пункта.
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Индекс S&P 500 снизился на 0,68% – до 2711,45 пункта.
NASDAQ потерял 0,81% – до 7351,63 пункта.
Ранее сообщалось о том, что тролли РФ пытаются подорвать энергетические рынки США.
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