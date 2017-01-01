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Фондовый рынок США закрылся снижением

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Торги на Американской фондовой бирже во вторник, 15 мая, закончились падением основных индексов. Об этом свидетельствуют данные биржи.
Рынки США закрылись снижением индексов
Рынки США закрылись снижением индексов
depositphotos.com

Индекс Dow Jones упал на 0,78% – до 24706,41 пункта.

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Индекс S&P 500 снизился на 0,68% – до 2711,45 пункта.

NASDAQ потерял 0,81% – до 7351,63 пункта.

Ранее сообщалось о том, что тролли РФ пытаются подорвать энергетические рынки США.

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Теги: США, фондовый рынок, торги, индексы, Фондовая биржа
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Источник: Корреспондент.biz

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