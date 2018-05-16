РФ в пятерке лидеров по экономической преступности
Россия вошла в топ-5 стран, где компании чаще всего страдают от экономических преступлений, следует из опроса компании PricewaterhouseCoopers (PwC), сообщает РБК.
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В PwC пояснили, что под преступлениями в обзоре понимаются действия, которые квалифицированы в качестве таковых самими компаниями, а не правоохранительными органами, и не обязательно оформлены в уголовные дела.
Опрос в рамках исследования закончился в декабре 2017 года, он покрывает события 2016-2017 годов. Исследование 2016 года отражает ситуацию в 2014-2015 годах.
По его данным, количество экономических преступлений в России к 2018 году выросло по сравнению с двумя годами ранее: 66% представителей бизнеса заявили, что их компания столкнулись с ними, тогда как ранее это число составляло 48%.
Однако, как отметили авторы исследования, невозможно сделать однозначный вывод, растет объективный уровень экономической преступности или повышается выявляемость ее компаниями.
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Чаще, чем в России, компании сталкиваются с экономическими преступлениями, только в трех странах - Франции, Кении и ЮАР (Россия делит четвертое место с Угандой). На пятом месте - Замбия.
Наиболее благоприятная ситуация в Италии, Гонконге, Тайване, Анголе и Болгарии.
В России, как и во всем мире, самым распространенным видом экономического преступления является незаконное присвоение активов. На второе место вышли взяточничество и коррупция, а третьим наиболее распространенным видом нарушений является мошенничество в сфере закупок товаров и услуг.
В мировом масштабе после незаконного присвоения активов идут киберпреступления и мошенничество, совершенное клиентом.
Ранее сообщалось о том, что тролли РФ пытаются подорвать энергетические рынки США.
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