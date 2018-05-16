РФ в пятерке лидеров по экономической преступности

Согласно опросу PricewaterhouseCoopers, Россия сравнялась с Угандой по распространенности преступлений против бизнеса.

Россия вошла в топ-5 стран, где компании чаще всего страдают от экономических преступлений, следует из опроса компании PricewaterhouseCoopers (PwC), сообщает РБК.

Исследование Противодействие мошенничеству: какие меры принимают компании охватило 54 страны.

Читай также: В России заявили о поставках ядерного топлива в США В PwC пояснили, что под преступлениями в обзоре понимаются действия, которые квалифицированы в качестве таковых самими компаниями, а не правоохранительными органами, и не обязательно оформлены в уголовные дела.

Опрос в рамках исследования закончился в декабре 2017 года, он покрывает события 2016-2017 годов. Исследование 2016 года отражает ситуацию в 2014-2015 годах.

По его данным, количество экономических преступлений в России к 2018 году выросло по сравнению с двумя годами ранее: 66% представителей бизнеса заявили, что их компания столкнулись с ними, тогда как ранее это число составляло 48%.

Однако, как отметили авторы исследования, невозможно сделать однозначный вывод, растет объективный уровень экономической преступности или повышается выявляемость ее компаниями.

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Чаще, чем в России, компании сталкиваются с экономическими преступлениями, только в трех странах - Франции, Кении и ЮАР (Россия делит четвертое место с Угандой). На пятом месте - Замбия.

Наиболее благоприятная ситуация в Италии, Гонконге, Тайване, Анголе и Болгарии.



В России, как и во всем мире, самым распространенным видом экономического преступления является незаконное присвоение активов. На второе место вышли взяточничество и коррупция, а третьим наиболее распространенным видом нарушений является мошенничество в сфере закупок товаров и услуг.

В мировом масштабе после незаконного присвоения активов идут киберпреступления и мошенничество, совершенное клиентом.

Ранее сообщалось о том, что тролли РФ пытаются подорвать энергетические рынки США.