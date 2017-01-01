Поддержка со стороны суровых погодных условий исчезает и недавний скачок цен на нефть заставил пересмотреть прогнозы.

Международное энергетическое агентство (International Energy Agency, IEA) понизило прогноз глобального спроса на нефть на 2018 год по сравнению с предыдущим прогнозом на 0,1 млн б/с - до 99,2 млн б/с. Об этом говорится в отчете агентства в среду, 16 мая.

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В частности, был пересмотрен в сторону снижения на 60 тысч б/с спрос в 2018 году как в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), так и странах, не входящих в нее.

IEA отмечает, что, несмотря на то, что последние данные продолжают указывать на очень сильный спрос в первом квартале и начале второго квартала 2018 года, во втором полугодии ожидается замедление темпов роста из-за повышения цен на нефть.

"Спрос в начале года поддерживался холодной погодой в Европе и США, началом строительства новых нефтехимических мощностей в США и прочной экономической ситуацией. Однако поддержка со стороны суровых погодных условий исчезает, плюс недавний скачок цен на нефть заставил пересмотреть наши прогнозы", - говорится в отчете агентства.

Ранее в Bank of America спрогнозировали, что в следующем году цены на нефть могут вырасти до 100 долларов за баррель.