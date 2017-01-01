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IEA понизило прогноз глобального спроса на нефть

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Поддержка со стороны суровых погодных условий исчезает и недавний скачок цен на нефть заставил пересмотреть прогнозы.
IEA понизило прогноз глобального спроса на нефть
depositphotos.com

Международное энергетическое агентство (International Energy Agency, IEA) понизило прогноз глобального спроса на нефть на 2018 год по сравнению с предыдущим прогнозом на 0,1 млн б/с - до 99,2 млн б/с. Об этом говорится в отчете агентства в среду, 16 мая.

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В частности, был пересмотрен в сторону снижения на 60 тысч б/с спрос в 2018 году как в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), так и странах, не входящих в нее.

IEA отмечает, что, несмотря на то, что последние данные продолжают указывать на очень сильный спрос в первом квартале и начале второго квартала 2018 года, во втором полугодии ожидается замедление темпов роста из-за повышения цен на нефть.

"Спрос в начале года поддерживался холодной погодой в Европе и США, началом строительства новых нефтехимических мощностей в США и прочной экономической ситуацией. Однако поддержка со стороны суровых погодных условий исчезает, плюс недавний скачок цен на нефть заставил пересмотреть наши прогнозы", - говорится в отчете агентства.

Ранее в Bank of America спрогнозировали, что в следующем году цены на нефть могут вырасти до 100 долларов за баррель.

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Теги: нефть, спрос, цены на нефть, цена на нефть, нефть brent, добыча нефти
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Источник: korrespondent.net

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