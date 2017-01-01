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Нацбанк перечислил в бюджет 10 млрд грн прибыли

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С начала года Национальный банк Украины перечислил в госбюджет 25 миллиардов гривен своей прибыли.
В 2018 году НБУ должен перечислить в госбюджет 50,5 млрд грн
В 2018 году НБУ должен перечислить в госбюджет 50,5 млрд грн
Пресс-центр НБУ

Национальный банк в мае перечислил в государственный бюджет Украины очередной транш своей прибыли за 2017 год в объеме 10 миллиардов гривен.

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Как свидетельствуют данные Государственной казначейской службы Украины о поступлениях в госбюджет на 15 мая, с начала года Нацбанк перечислил в госбюджет 25 миллиардов гривен своей прибыли.

Как уточняют в ведомстве, перечисление оставшейся суммы - 19,6 млрд грн - будет осуществляться в полном объеме в течение 2018 года по графику, согласованному с Министерством финансов.

Ранее Совет Национального банка Украины утвердил объем прибыли НБУ за 2017 год к перечислению в государственный бюджет в 2018 году в размере 44,6 миллиарда гривен. Госбюджет Украины на 2018 год предполагает перечисление в казну части прибыли НБУ за 2017 год в размере 50,5 миллиарда гривен.

Ранее в НБУ заявили, что денежная масса в Украине в апреле 2018 года выросла на 1,9% - до 1 трлн 191 млрд гривен. 

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Теги: бюджет, национальный банк украины, НБУ, Нацбанк, бюджет Украины, Госбюджет, казначейство, Госказначейство
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Источник: korrespondent.net

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