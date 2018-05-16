Минфин одолжил на внутреннем рынке 318 млн грн

Вчера Минфин продал госбонды почти на 317,8 млн грн.

Министерство финансов вчера, 15 мая, на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 317,83 млн грн. Об этом сообщает Лига.

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Согласно сообщению пресс-службы, Минфин удовлетворил 19 заявок на покупку ОВГЗ из 22 представленных.



От продажи облигаций с помощью доразмещение ОВГЗ в бюджет удалось привлечь:

с датой погашения 7 ноября 2018 года - 89,988 млн грн (средневзвешенный уровень доходности - 17,20%);

со сроком погашения 6 февраля 2019 года - 75,444 млн грн (средневзвешенный уровень доходности - 17,19%);

со сроком погашения 10 апреля 2019 года - 54,534 млн грн (средневзвешенный уровень доходности - 17,00%);

со сроком погашения 6 мая 2020 года - 97,863 млн грн (средневзвешенный уровень доходности - 16,15%).

Ранее сообщалось, что ожидает украинскую экономику.