Всеукраинский опрос бухгалтеров: работа в условиях турбулентности

Постоянные изменения налогового законодательства и форм отчетности, неоднозначная трактовка налоговых норм и высокие штрафы за ошибки – вот реалии, в которых сегодня вынуждены работать бухгалтеры. Об этом свидетельствует “Индекс легкости работы бухгалтеров“, проведенный онлайн-сервисом отчетности Liga:REPORT в период с 26 июня по 11 июля 2018. В опросе приняли участие более 1000 бухгалтеров со всей Украины.

Хотя 62,1% бухгалтеров считают налоговую нагрузку на бизнес высокой или чрезмерной, эта проблема занимает лишь 7 место по актуальности, ее отметили 30% опрошенных. Согласно результатам опроса, самыми большими проблемами налоговой системы в Украине являются:

• постоянные изменения норм НКУ (для 63,4% опрошенных бухгалтеров)

• разночтения законодательных норм (54,9%);

• некомпетентность сотрудников и коррупционность системы (42,8%);

• плохое внедрение законодательства на практике (33,5%);

• непредсказуемость и перебои в работе электронных сервисов и высокие штрафы за несвоевременное представление отчетности (33,2%).

При этом 17,2% опрошенных сталкивались с ситуациями, когда им не удалось отстоять интересы бизнеса при наличии разногласий с налоговыми органами.

“Ежедневная работа бухгалтера – лакмусовая бумажка, определяющая налоговую нагрузку на бизнес, бюрократию процессов и эффективность реформ государства. Исследование показадло, что сегодня бухгалтеры работают в условиях правовой турбулентности. За последние 5 лет Налоговый кодекс менялся более 70 раз, я уже не говорю об изменениях в других регуляторных актах и ​​в формах отчетности. Надеемся, что это исследование наладит коммуникацию бизнеса и государства и ускорит трансформацию налоговой системы от фискальной к сервисной“, - отметила Ольга Таранова, бизнес-лидер онлайн-сервиса Liga: REPORT.

“За 27 лет независимости наш законодатель так и не научился воспринимать налогоплательщика как партнера и основного “спонсора“ государства. Отсюда и постоянные изменения налогового законодательства, и низкое качество этих норм, что приводит к разночтениям. Все тяготы их выполнения, естественно, ложатся на плечи бухгалтера. Однако я уверен, что совместными усилиями мы сможем изменить ситуацию к лучшему, донося к представителям власти проблемы и чаяния бизнеса“, - отметил Юрий Цыганок, руководитель бухгалтерского направления компании ЛИГА: ЗАКОН.

Исследование показало, что более 54% опрошенных не чувствуют позитивных сдвигов от изменений налогового законодательства, а 34% считают, что проблемы в налоговой сфере только усугубились. Для того, чтобы улучшить взаимодействие с налоговыми органами, по мнению опрошенных, прежде всего нужно:

• учитывать мнение бухгалтеров до принятия налоговых изменений (60,8%);

• уменьшить количество разрешений, отчетов и других обязательных к заполнению документов (39,9%);

• предоставить больше возможностей для электронного документооборота и электронных сервисов (35,3%).

По мнению опрошенных, формы отчетности, которые компании подают в госорганы, меняются слишком часто, а информация в них для различных инстанций дублируется. В рамках опроса мы составили своеобразный “антирейтинг отчетов“. В перечне форм отчетов, которые бухгалтера считают лишними, безусловными лидерами стали: отчеты в Статистику (40%), отчет о льготах (12,2%), 1ДФ (9,1%) и 20-ОПП (5,3%).

Проводя исследования, мы спросили бухгалтеров, как можно улучшить взаимодействие с налоговыми органами. Большинство опрошенных (60,8%) считают, что необходимо учитывать мнение бухгалтеров до принятия налоговых законопроектов; 39,9% считают, что необходимо уменьшить количество разрешений, отчетов и других обязательных к заполнению документов; 35,3% убеждены, что необходимо предоставить больше возможностей для электронного документооборота и электронных сервисов. Пункт “Ограничить (четко урегулировать) количество проверок“ лишь на 4 месте (34,6%).

Если бы при реформе налоговой системы мнение бухгалтеров учитывалось, то, прежде всего, законодатели отказались бы от необоснованных законодательных изменений (этот пункт выбрали 47,7% бухгалтеров); неоправданных штрафов компаниям (45,7%), а также развивали бы коммуникации ДФС и бизнеса (подробное информирование о расходах, на которые идут средства налогоплательщиков важно для 43,40% опрошенных; коммуникации ДФС и бизнеса по разъяснению отдельных налоговых норм – для 36,50%). Характерно, что администрирование НДС в перечне первоочередных реформ заняло всего 5 место по приоритетности среди бухгалтеров (выбрали 26,8%).