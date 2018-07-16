Цены на автогаз приближаются к 14 гривнам за литр

В Украине продолжает дорожать топливо. Средняя цена автогаза составила 13,51 гривен за литру.

В период с 13 по 16 июля на большинстве украинских автозаправок выросли цены на автогаз. Об этом в понедельник, 16 июля, сообщает enkorr со ссылкой на Консалтинговую группу А-95.

Читай также: Сбила машина – получишь миллион: в Раде предложили новый законопроект Так, на станциях WOG и SOCAR автогаз подорожал на 16 коп./л и 24 коп./л, – до 13,96 грн/л и 13,00 грн/л, соответственно. На станциях Glusco и KLO стоимость СУГ выросла на 20 коп./л и 26 коп./л – до 13,59 грн/л и 13,95 грн/л.

AMIC, Shell, Автотранс, БРСМ-Нафта, Авиас, Chipo, Азовнефтепродукт, Укрнафта, Mango, Jazz Oil и Luxwen повысили цены на 1-30 коп./л.

Средняя цена СУГ по Украине 16 июля составила 13,51 грн/л (+6 коп./л).

Стоит отметить, что на оптовом рынке цены на сжиженный газ за последний месяц выросли на 6% или на 1 330 грн/т. Рост цен объясняется повышением котировок импортного ресурса.

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