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Цены на автогаз приближаются к 14 гривнам за литр

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В Украине продолжает дорожать топливо. Средняя цена автогаза составила 13,51 гривен за литру.
На украинских АЗС дорожает автогаз
На украинских АЗС дорожает автогаз
depositphotos.com

В период с 13 по 16 июля на большинстве украинских автозаправок выросли цены на автогаз. Об этом в понедельник, 16 июля, сообщает enkorr со ссылкой на Консалтинговую группу А-95.

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Так, на станциях WOG и SOCAR автогаз подорожал на 16 коп./л и 24 коп./л, – до 13,96 грн/л и 13,00 грн/л, соответственно. На станциях Glusco и KLO стоимость СУГ выросла на 20 коп./л и 26 коп./л – до 13,59 грн/л и 13,95 грн/л.

AMIC, Shell, Автотранс, БРСМ-Нафта, Авиас, Chipo, Азовнефтепродукт, Укрнафта, Mango, Jazz Oil и Luxwen повысили цены на 1-30 коп./л.

Средняя цена СУГ по Украине 16 июля составила 13,51 грн/л (+6 коп./л).

Стоит отметить, что на оптовом рынке цены на сжиженный газ за последний месяц выросли на 6% или на 1 330 грн/т. Рост цен объясняется повышением котировок импортного ресурса.

Ранее сообщалось о том, что проезд в киевском метро остался самым дешевым в мире.

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
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Теги: топливо, АЗС, заправка, нефтепродукты, автогаз
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  16.07.2018, 16:56
Оценка:  0
гость
гость (аноним) 16.07.2018, 16:47Оценка: 0 привыкайте, в России по 23 рубля
Да ладно...
Метан — 13 — 16 рубля за кг/м3 (В среднем) При желании можно найти и дороже. На Татнефти видел по 1
гость  (аноним)  16.07.2018, 16:50
Оценка:  0
гость
У Вас что газ литрами меряется? Круто!
У нас в России он вообще то кг подаётся.
Кг, хоть проверить можно (по весу Брутто-Нетто баллона) А как Вы литры проверяете?
Литры в кг переводите? или верите слову джентльмена?
)))
гость  (аноним)  16.07.2018, 16:47
Оценка:  0
гость
привыкайте, в России по 23 рубля, но по нашим зарплатам как то по... причем на пропан-бутане ездит меньше 10% на сжатом метане (к цене автогаза и категории вообще не относится) вообще меньше 2% . нам бензин с солярой вполне доступен!
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