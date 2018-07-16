Цены на автогаз приближаются к 14 гривнам за литр
В период с 13 по 16 июля на большинстве украинских автозаправок выросли цены на автогаз. Об этом в понедельник, 16 июля, сообщает enkorr со ссылкой на Консалтинговую группу А-95.
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Так, на станциях WOG и SOCAR автогаз подорожал на 16 коп./л и 24 коп./л, – до 13,96 грн/л и 13,00 грн/л, соответственно. На станциях Glusco и KLO стоимость СУГ выросла на 20 коп./л и 26 коп./л – до 13,59 грн/л и 13,95 грн/л.
AMIC, Shell, Автотранс, БРСМ-Нафта, Авиас, Chipo, Азовнефтепродукт, Укрнафта, Mango, Jazz Oil и Luxwen повысили цены на 1-30 коп./л.
Средняя цена СУГ по Украине 16 июля составила 13,51 грн/л (+6 коп./л).
Стоит отметить, что на оптовом рынке цены на сжиженный газ за последний месяц выросли на 6% или на 1 330 грн/т. Рост цен объясняется повышением котировок импортного ресурса.
Ранее сообщалось о том, что проезд в киевском метро остался самым дешевым в мире.
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Да ладно...
Метан — 13 — 16 рубля за кг/м3 (В среднем) При желании можно найти и дороже. На Татнефти видел по 1
У нас в России он вообще то кг подаётся.
Кг, хоть проверить можно (по весу Брутто-Нетто баллона) А как Вы литры проверяете?
Литры в кг переводите? или верите слову джентльмена?
)))