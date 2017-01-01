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Кабмин может изменить нормы потребления газа для населения без счетчиков

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В министерстве убеждены, что действовавшие ранее нормы потребления газа были заниженными, из-за чего ежегодно украинцы бесплатно потребляли 383 млн куб. м газа.
Украинцы, использующие только газовую плиту, могут платить за 8,8 куб. м вместо 3,3 куб. м.
Украинцы, использующие только газовую плиту, могут платить за 8,8 куб. м вместо 3,3 куб. м.
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Министерство энергетики и угольной промышленности Украины предлагает Кабинету министров Украины в очередной раз изменить нормы потребления газа для населения без счетчиков. Проект соответствующего постановления опубликован на сайте Минэнергоугля.

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Согласно документу, норматив потребления газа для домохозяйств, использующих только газовую плиту при наличии центрального горячего водоснабжения (ГВС), предлагается закрепить на уровне 5,8 куб. м в месяц на одного человека (с апреля по сентябрь) и 8,8 куб. м на одного человека (с октября по март).

Для домохозяйств с плитой и без центрального ГВС норматив может быть установлен на уровне 8,3 куб. м на одного человека (с апреля по сентябрь) и 13,7 куб. м на одного человека (с октября по март).

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В свою очередь норму для домохозяйств, использующих газовую плиту и водонагреватель, Минэнергоугля предлагает закрепить в размере 20 куб. м на одного человека (с апреля по сентябрь) и 25 куб. м на одного человека (с октября по март).

В министерстве убеждены, что действовавшие ранее нормы потребления газа были заниженными, из-за чего ежегодно граждане Украины бесплатно потребляли 383 млн куб. м газа.

Как известно, ранее стала известна цена газа в Украине в июне.

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Теги: газ, Тарифы ЖКХ, население, тарифы, потребление, Кабмин Украины, ЖКХ оплата ЖЭК услуги тарифы, нормы, квартирные счетчики, потребление энергоресурсов, Минэнерго, повышение тарифов, Минэнергоугля
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Источник: korrespondent.net

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