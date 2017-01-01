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Курс валют на 17 июля: гривна укрепилась

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Курс доллара на межбанке в продаже 16 июля снизился на пять копеек - до 26,20 грн/долл, курс покупки понизился на шесть копеек - до 26,18 грн/долл.
Нацбанк укрепил курс гривны на две с половиной копейки
Нацбанк укрепил курс гривны на две с половиной копейки
depositphotos.com

Национальный банк Украины на 17 июля по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны на две с половиной копейки - до 26,21 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Таким образом, официальные курсы валют установлены на таком уровне:

  • 2620,6838 гривны за 100 долларов (-2,6387);
  • 3071,4414 гривны за 100 евро (+17,107);
  • 4,2096 гривны за 10 рублей (-0,0016).

Ранее стало известно, что НБУ решил повысить учетную ставку до 17,5% годовых для приведения уровня инфляции в целевой диапазон в 2019 году.

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
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Источник: korrespondent.net

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