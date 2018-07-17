Основатель Amazon стал самым богатым человеком в истории

Размер состояния Джефа Безоса на 55 миллиардов долларов превысил рекорд Билла Гейтса с учетом инфляции.

Чистая стоимость состояния основателя компании Amazon Джеффа Безоса утром 16 июля выросла до 150 миллиардов долларов, благодаря чему он стал самым богатым человеком в истории, сообщает Bloomberg.

Читай также: Цукерберг вошел в тройку богатейших людей мира Отмечается, что это примерно на 55 миллиардов долларов больше, чем сумма состояния второго в списке самых богатых людей мира, одного из основателей Microsoft Билла Гейтса.

Безос "обогнал" Гейтса по размеру состояния, в условиях, скорректированных с учетом инфляции.

Напомним, Безос впервые был признан самым богатым человеком в мире в июле 2017 года, когда журнал Forbes оценил его состояние в 90,6 миллиарда долларов.