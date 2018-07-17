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Основатель Amazon стал самым богатым человеком в истории

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Размер состояния Джефа Безоса на 55 миллиардов долларов превысил рекорд Билла Гейтса с учетом инфляции.
Основатель Amazon стал самым богатым человеком в истории
Getty Images

Чистая стоимость состояния основателя компании Amazon Джеффа Безоса утром 16 июля выросла до 150 миллиардов долларов, благодаря чему он стал самым богатым человеком в истории, сообщает Bloomberg.

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Отмечается, что это примерно на 55 миллиардов долларов больше, чем сумма состояния второго в списке самых богатых людей мира, одного из основателей Microsoft Билла Гейтса.

Безос "обогнал" Гейтса по размеру состояния, в условиях, скорректированных с учетом инфляции.

Напомним, Безос впервые был признан самым богатым человеком в мире в июле 2017 года, когда журнал Forbes оценил его состояние в 90,6 миллиарда долларов. 

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Теги: Богатство, состояние, Amazon, Bloomberg, Джефф Безос
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Shurat44    17.07.2018, 16:26
Оценка:  0
Shurat44
один человек может спасти экономику и людей десяток стран, а это миллионы жизней, но такие люди служат мамоне и им это не надо, главное банковский счет..."что проку человеку если он хоть весь мир приобретет, а душу свою потеряет"
Shurat44    17.07.2018, 16:27
Оценка:  0
Shurat44
может я и ошибаюсь и он тайный добродетель...помогает нищим, сирым и убогим по всему миру..
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