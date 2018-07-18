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Бедных в Украине больше, чем пять лет назад - ВБ

Комментариев: 6
Если в 2014 году за чертой бедности жили 15% населения Украины, то сегодня - 25%, подсчитали во Всемирном банке.
За чертой бедности сегодня живет 25% населения Украины
За чертой бедности сегодня живет 25% населения Украины
Getty Images

Уровень бедности в Украине сейчас выше, чем пять лет назад. Об этом заявила директор Всемирного банка по вопросам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен, передает Укринформ.

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"Экономический кризис, начавшийся в Украине в 2014 году, привел к тому, что уровень бедности сейчас выше, чем пять лет назад. Если в 2014 году за чертой бедности жили 15% населения Украины, то сегодня - 25%", - отметила Кахконен.

По ее словам, экономический потенциал Украины выше, чем таких стран, как Польша, Румыния, Грузия, Индонезия.

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"В Украине самый большой в Европе запас плодородной земли. Выгодно и ее географическое положение на перекрестке Европы и Азии. Однако государственная политика в плане развития экономики отстала на 20 лет. Если будут изменения, в частности, создадут прозрачный рынок земли, будет и стимул для повышения стандартов жизни", - добавила Кахконен.

Она отметила, что Всемирный банк с 2014 года вложил в Украину больше, чем в другую страну.

"Вложено 5,5 млрд долларов, причем половина средств - 2,5 млрд долларов - в различные инвестиционные проекты, плюс 2 млрд - на поддержку региональных бюджетов для проведения реформ, еще 500 млн долларов - на поставку газа. К сожалению, не все эти деньги использованы в полном объеме, и мы ждем решений от правительства Украины", - пояснила Кахконен.

Ранее сообщалось, что в Украине на четверть подорожало мясо.

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
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Теги: Всемирный банк, Бедность, бедные, черта бедности, уровень жизни, экономика Украины, экономический кризис
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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гость  (аноним)  18.07.2018, 15:44
Оценка:  -1
гость
28% населения страны - это только пенсионеры. (это не я придумал)
Они что причислены к богатым слоям населения?
А если нет, то всё трудоспособное население видимо получает достойную зп и не бедствует.
гость  (аноним)  18.07.2018, 15:15
Оценка:  +1
гость
Бедных украинцев гораздо больше, и не только в финансовом смысле...
гость  (аноним)  18.07.2018, 14:19
Оценка:  0
гость
как-как, нищать дальше... иного пути европцы украине не предусмотрели!
гость  (аноним)  18.07.2018, 14:11
Оценка:  0
гость
Да ладно!!! Тут порохоботы каждый день нас убеждают, что жить после майдана стали лучше, а если бы Россия не мешала самим фактом своего существования, то вообще жили бы как в Швейцарии, а Вы бац! и всё обломили.
Ну и что теперь делать? как дальше жить?
гость  (аноним)  18.07.2018, 13:43
Оценка:  0
гость
Или знову Путен?!
гость  (аноним)  18.07.2018, 13:42
Оценка:  +1
гость
СКАКАЛИ.....
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