США могут ввести пошлины на импорт урана
Администрация американского президента намерена провести расследование, чтобы найти факты прямого вреда нацбезопасности США от импорта урана.
Власти США намерены начать расследование по импорту урана, по результатам которого могут быть введены пошлины на его поставки, сообщает Bloomberg.
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95% всего урана на американском рынке импортируется прежде всего из России, Казахстана и Канады. При этом агентство отмечает, что местные производители хотят увеличить свое присутствие на рынке до 25%.
Американские компании по производству урана Energy Fuels и Ur-Energy в январе уже просили Министерство торговли США инициировать расследование в соответствии со статьей 232 закона о расширении торговли.
По итогам проверок федеральные власти решат, угрожает ли урановый импорт нацбезопасности США.
Недавно Евросоюз пригрозил США ответными мерами при введении пошлин на авто.
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НЕ Я СЕБЕ???
Ну пусть попробуют, как с вестинхаусом проблем наживут, причем цена урана вырастет на размер пошлины!