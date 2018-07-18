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США могут ввести пошлины на импорт урана

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Администрация американского президента намерена провести расследование, чтобы найти факты прямого вреда нацбезопасности США от импорта урана.
США собрались ввести пошлины на импорт урана
США собрались ввести пошлины на импорт урана
depositphotos.com
Власти США намерены начать расследование по импорту урана, по результатам которого могут быть введены пошлины на его поставки, сообщает Bloomberg.

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95% всего урана на американском рынке импортируется прежде всего из России, Казахстана и Канады. При этом агентство отмечает, что местные производители хотят увеличить свое присутствие на рынке до 25%. 

Американские компании по производству урана Energy Fuels и Ur-Energy в январе уже просили Министерство торговли США инициировать расследование в соответствии со статьей 232 закона о расширении торговли.
 
По итогам проверок федеральные власти решат, угрожает ли урановый импорт нацбезопасности США. 
 
Недавно Евросоюз пригрозил США ответными мерами при введении пошлин на авто.
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Теги: США, уран, Импорт, Пошлины
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Источник: korrespondent.net

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гость  (аноним)  18.07.2018, 15:10
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гость
95% всего урана на американском рынке импортируется прежде всего из России

НЕ Я СЕБЕ???
Ну пусть попробуют, как с вестинхаусом проблем наживут, причем цена урана вырастет на размер пошлины!
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