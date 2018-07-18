США могут ввести пошлины на импорт урана

Читай также: США подали жалобы в ВТО на ответные пошлины пяти стран

95% всего урана на американском рынке импортируется прежде всего из России, Казахстана и Канады. При этом агентство отмечает, что местные производители хотят увеличить свое присутствие на рынке до 25%.