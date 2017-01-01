Транзит газа через ГТС вырастет до 300 млн кубов

Украина в очередной раз подтвердила статус наиболее надежного маршрута транспортировки газа из РФ в Европу, отметили в Укртрансгазе.

ГТС полностью заменяет Северный поток на время его ремонта depositphotos.com

Заявка на транзит природного газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины выросла на 10% – до 300 млн кубометров в сутки из-за остановки на ремонт газопровода Северный поток в Балтийском море.

Об этом сообщила пресс-служба Укртрансгаза в среду, 18 июля.

Читай также: Северный поток остановился на ремонт "В очередной раз ГТС Украины подтверждает статус основного и наиболее надежного маршрута транспортировки газа из РФ в Европу", – говорится в сообщении.

Транзит через ГТС Украины 300 млн куб. м/сутки газа и выше в последний раз был зафиксирован в сентябре 2017 года.

Ранее сообщалось о том, что Нафтогаз хочет вдвое снизить цену транзита газа.