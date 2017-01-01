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Транзит газа через ГТС вырастет до 300 млн кубов

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Украина в очередной раз подтвердила статус наиболее надежного маршрута транспортировки газа из РФ в Европу, отметили в Укртрансгазе.
ГТС полностью заменяет Северный поток на время его ремонта
ГТС полностью заменяет Северный поток на время его ремонта
depositphotos.com

Заявка на транзит природного газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины выросла на 10% – до 300 млн кубометров в сутки из-за остановки на ремонт газопровода Северный поток в Балтийском море.

Об этом сообщила пресс-служба Укртрансгаза в среду, 18 июля.

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"В очередной раз ГТС Украины подтверждает статус основного и наиболее надежного маршрута транспортировки газа из РФ в Европу", – говорится в сообщении.

Транзит через ГТС Украины 300 млн куб. м/сутки газа и выше в последний раз был зафиксирован в сентябре 2017 года.

Ранее сообщалось о том, что Нафтогаз хочет вдвое снизить цену транзита газа.

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Теги: Россия, Украина, газ, ГТС, Северный поток, транзит, газопровод, транзит газа
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Источник: korrespondent.net

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