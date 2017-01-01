СМИ назвали президента с самой высокой зарплатой в Центральной Европе

Даже без компенсаций зарплата Земана является выше, чем у других глав центральноевропейских государств.

Заработная плата президента Чехии Милоша Земана в нынешнем году составила 252,8 тысяч крон (около 300 тысяч грн). Об этом на запрос чешского издания IDnes сообщили в президентской администрации, отказавшись сообщить сумму компенсаций, которые получит Земан.

Читай также: Крутые тачки и алкоголь: как провели выходные украинские прокуроры В издании отмечают, что даже без компенсаций зарплата Земана является выше, чем у других глав центральноевропейских государств. Ответы на соответствующие запросы показывают, что зарплата президента Словакии Андрея Киски составляет эквивалент 207 тысяч крон (издание подает все цифры в чешской валюте, равна 245,7 тысяч грн.). Впрочем, значительную часть этой платы словацкий президент отдает на благотворительность.

Наименьшей оказалась оплата труда президента Польши Анджея Дуды – лишь 130 тысяч крон (154,3 тысяч грн.).

Среди глав правительств самую большую зарплату получит чешский премьер. Зарплата Андрея Бабиша составляет 203 тысяч крон (241 тысяч грн.). Зарплата польского премьера Матуеша Моравецкого составляет 106 тысяч крон (125 тысяч грн.). Наименьшей оказалась плата словацкого премьера Петера Пелегрини – 92 тысяч крон (109,2 тысч грн).

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