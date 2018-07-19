В Украине упростили трудоустройство для иностранцев

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"Речь не идет о том, что к нам приедут нелегальные мигранты. Речь идет о том, чтобы убрать абсолютно абсурдные нормы законодательства, когда человек, который получил в МВД справку на постоянное трудоустройство… Должен выехать с территории Украины и заехать обратно", – отметил Нефедов в ходе правительственного заседания.