Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине упростили трудоустройство для иностранцев

Комментариев: 2
Кабмин упразднил требование держать трудовые книжки иностранных сотрудников в дипломатическом представительстве.
Иностранцам будет легче трудоустроиться в Украине
Иностранцам будет легче трудоустроиться в Украине
depositphotos.com

Кабинет министров упростил процедуру трудоустройства иностранцев в Украине и отменил 22 устаревших нормативно-правовых акта из разных сфер в рамках шестого "дерегуляционного Кабмина".

Об этом сказал первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов, сообщает Интерфакс-Украина.

Читай также: Имеют ли право работодатели штрафовать своих сотрудников

"Речь не идет о том, что к нам приедут нелегальные мигранты. Речь идет о том, чтобы убрать абсолютно абсурдные нормы законодательства, когда человек, который получил в МВД справку на постоянное трудоустройство… Должен выехать с территории Украины и заехать обратно", – отметил Нефедов в ходе правительственного заседания.

Помимо этого, Кабмин упразднил требование держать трудовые книжки иностранных сотрудников в дипломатическом представительстве.

Ранее сообщалось о том, что в Украине существует множество вакансий с высокой заработной платой.

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
Поделись:
Теги: Украина, законы, работа, иностранцы, Кабмин Украины, мигранты, законодательство
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  19.07.2018, 13:33
Оценка:  +1
гость
Татары из Крыма приедут, и будут здесь работать. Флаг им в руки.
гость  (аноним)  19.07.2018, 13:26
Оценка:  +1
гость
Да кто сюда приедет работать, молдаване? Казахи? Китайцы?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь