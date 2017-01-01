Украина открыла торговый дом в Африке

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“Проект украинского Торгового дома в Африке официально запущен. После длительного изучения региона наш выбор остановился на Объединенной Республике Танзания. Именно эта страна в ее нынешнем экономическом состоянии, с учетом всех внутригосударственных преобразований, является одной из наиболее комфортных стран для реализации механизма работы Торгового дома“, - пишет Гудков.