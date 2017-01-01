Украина открыла торговый дом в Африке
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“Проект украинского Торгового дома в Африке официально запущен. После длительного изучения региона наш выбор остановился на Объединенной Республике Танзания. Именно эта страна в ее нынешнем экономическом состоянии, с учетом всех внутригосударственных преобразований, является одной из наиболее комфортных стран для реализации механизма работы Торгового дома“, - пишет Гудков.
Официально проект называется – Global Ukrainian Distribution, Investment & Trading (G.U.D.I.T.).
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“Цель – предоставить возможность украинскому малому и среднему бизнесу выйти и закрепиться на рынках стран Субсахарской Африки. Мы хотим построить гармоничный симбиоз украинского и африканского бизнесов“ - рассказывает автор проекта.
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