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Украина открыла торговый дом в Африке

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Платформа предоставит возможность украинскому бизнесу выйти и закрепиться на рынках стран Субсахарской Африки.
Украинский бизнес намерен расширять торговлю в Африке
Украинский бизнес намерен расширять торговлю в Африке
depositphotos.com
Украина открыла торговый дом в Африке, в рамках которого создана площадка для украинских экспортеров. Об этом сообщил основатель проекта Артем Гудков в Facebook.

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“Проект украинского Торгового дома в Африке официально запущен. После длительного изучения региона наш выбор остановился на Объединенной Республике Танзания. Именно эта страна в ее нынешнем экономическом состоянии, с учетом всех внутригосударственных преобразований, является одной из наиболее комфортных стран для реализации механизма работы Торгового дома“, - пишет Гудков.

Официально проект называется – Global Ukrainian Distribution, Investment & Trading (G.U.D.I.T.).

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“Цель – предоставить возможность украинскому малому и среднему бизнесу выйти и закрепиться на рынках стран Субсахарской Африки. Мы хотим построить гармоничный симбиоз украинского и африканского бизнесов“ - рассказывает автор проекта.

Отмечается, что платформа будет ориентироваться преимущественно на переработку, производство, строительство, крупные инфраструктурные и энергетические проекты.
 
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Теги: Украина, Африка, торговля, экспорт, Импорт, торговые связи
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Источник: korrespondent.net

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