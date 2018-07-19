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В обменниках подорожал доллар

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Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 14,76 коп., курс покупки - на 9,05 коп.
В обменных пунктах киевских банков подорожал доллар
В обменных пунктах киевских банков подорожал доллар
depositphotos.com

Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 в четверг, 19 июля, повысился по сравнению с 18 июля на 14,76 коп. до 26,5100 UAH/USD, курс покупки - на 9,05 коп. до 26,2148 UAH/USD. Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 4,01 коп. до 30,4030 UAH/EUR, курс продажи повысился на 10,28 коп. до 31,0203 UAH/EUR.

 
Напомним, Национальный банк Украины на 18 июля по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,22 гривен за доллар.
Эта же новость на КорреспонденТ.biz
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Теги: Киев, доллар, евро, валюта, доллары, продажа, курс доллара к гривне, наличный курс доллара, курс доллара сегодня, обменник, скачок доллара, покупка
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  19.07.2018, 12:43
Оценка:  +2
гость
Shurat44, тебе инет запретили?
Рубль снова еще больше снижается, чем гривна.
Гривна копеек на 30 за последние дни, в России доллар на 1 рубль за 2 дня подорожал.
Это встреча глав государств так доллар укрепила и рубль опускает?
Shurat44    19.07.2018, 11:42
Оценка:  -3
Shurat44
понеслась жара, скоро обвал гривны и укрепление рубля.
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