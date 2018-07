ЕС ввел квоты на 11 видов металлопродукции Украины

Минэкономразвития вместе с украинскими производителями продолжит отстаивать интересы Украины в рамках процедуры расследования.

Европейский союз ввел тарифные квоты в отношении 11 видов украинской металлопродукции. Об этом сообщило Министерство экономического развития и торговли в четверг, 19 июля.

Отмечается, что сегодня вступило в силу решение Еврокомиссии о защитных мерах в рамках расследования по металлопродукции. Общий предмет расследования включает 28 видов металлургической продукции, в отношении 23 видов из которых вводятся временные меры в виде тарифной квоты сроком на 200 дней.

Тарифные квоты применяются на основе принципа first come, first served (первый пришел - первый получил), а после того, как квота будет исчерпана, к следующим поставкам будут применять пошлину в размере 25%.

Согласно опубликованному решению Европейской комиссии, 11 видов украинской металлопродукции попали под действие защитных мер, а именно: горячекатаные листы и полосы, холоднокатанные листы, нержавеющая арматура и легкие секции, трубы для газопроводов и другое. Кроме того, в отношении еще 17 видов продукции продолжается расследование.

В министерстве убеждены, что Евросоюз "не имеет достаточных оснований для введения тарифных квот на металлопродукцию из Украины в соответствии с требованиями ВТО, а также учитывая текущее состояние развития металлургической отрасли ЕС".

"Минэкономразвития вместе с украинскими производителями продолжает отстаивать интересы Украины в рамках процедуры расследования. Так, в сентябре запланировано проведение слушаний, в которых примут участие представители Минэкономразвития и ряд украинских производителей, которые будут представлять позицию украинской стороны перед Европейской комиссией", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Украина исчерпала 6 квот на экспорт в ЕС.