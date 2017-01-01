ЕБРР одобрил программу для Украины на 250 млн евро

Банк поддерживает развитие возобновляемой энергетики в Украине в рамках программы USELF с 2009 года.

ЕБРР уже выделил свыше 100 млн евро на проекты различных технологий возобновляемой энергетики depositphotos.com

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил новую программу USELF-III на 250 млн евро для поддержки частных проектов в возобновляемой энергетике в Украине.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на ведущего советника по внешним связям ЕБРР Антона Усова в четверг, 19 июля.

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По его словам, соответствующее решение совет директоров банка принял на заседании 18 июля.

В ЕБРР напомнили, что поддерживают развитие возобновляемой энергетики в Украине в рамках программы USELF с 2009 года, однако срок ее действия завершается 30 июня 2018 года, и USELF-III должна заменить ее.

За время действия программы ЕБРР выделил свыше 100 млн евро на проекты различных технологий возобновляемой энергетики общей мощностью свыше 150 МВт.

Ранее сообщалось, что Порошенко поблагодарил НБУ за закрытие 98 банков.