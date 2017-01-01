Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ЕБРР одобрил программу для Украины на 250 млн евро

Комментариев: 0
Банк поддерживает развитие возобновляемой энергетики в Украине в рамках программы USELF с 2009 года.
ЕБРР уже выделил свыше 100 млн евро на проекты различных технологий возобновляемой энергетики
ЕБРР уже выделил свыше 100 млн евро на проекты различных технологий возобновляемой энергетики
depositphotos.com

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил новую программу USELF-III на 250 млн евро для поддержки частных проектов в возобновляемой энергетике в Украине.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на ведущего советника по внешним связям ЕБРР Антона Усова в четверг, 19 июля.

Читай также: ЕБРР хочет долю в Ощадбанке

По его словам, соответствующее решение совет директоров банка принял на заседании 18 июля.

В ЕБРР напомнили, что поддерживают развитие возобновляемой энергетики в Украине в рамках программы USELF с 2009 года, однако срок ее действия завершается 30 июня 2018 года, и USELF-III должна заменить ее.

За время действия программы ЕБРР выделил свыше 100 млн евро на проекты различных технологий возобновляемой энергетики общей мощностью свыше 150 МВт.

Ранее сообщалось, что Порошенко поблагодарил НБУ за закрытие 98 банков.

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
Поделись:
Теги: Украина, банки, энергетика, банк, деньги, проект, ЕБРР, финансирование, возобновляемая энергетика
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь