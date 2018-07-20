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В Кабмине оценили потери от закона о "евробляхах"

Комментариев: 2
В правительстве подсчитали, что из-за закона бюджет будет терять ежегодно два миллиарда гривен.
Кабмин поддерживает законопроекты по "евробляхам", несмотря на возможные потери
Кабмин поддерживает законопроекты по "евробляхам", несмотря на возможные потери
depositphotos.com

Правительство поддержало проект закона, призванный снизить акцизы на растаможку авто, однако отметили, что из-за его принятия бюджет ежегодно будет терять 2 млрд гривен. Об этом в четверг сообщает ЭП со ссылкой на заключение Кабмина к проекту закона №8487.

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"Предложенное снижение ставок акцизного налога на легковые транспортные средства может привести к уменьшению поступлений в бюджет на 2 млрд гривен ежегодно", - отмечается в документе.

"При этом в законопроект не представлены предложения по финансовому обеспечению или покрытию возможных потерь бюджета, что не согласуется со статьей 27 Бюджетного кодекса Украины", - говорится в заключении.

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Вместе с тем, отмечают чиновники, введение предложенных ставок акцизного налога, в частности на применяемые легковые авто старше 10 лет, может стать существенным препятствием для наращивания объема производства отечественных легковых транспортных средств.

"Кроме того, реализация законодательной инициативы может привести к увеличению объемов ввоза в Украину и легализации уже ввезенных подержанных транспортных средств, преимущественно тех, которые были в пользовании около 10 лет", - говорится в заключении.

Ранее сообщалось о том, сколько евроблях пригнали чиновники в 2017 году.

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Теги: автомобили, бюджет, налоги, Кабмин Украины, автомобиль
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  20.07.2018, 15:34
Оценка:  +1
гость
все эт ипотери выстави пархаладзе и его автопрому который мы поддерживали 30 лет а они все что смогли высрать - э то копию списаных в китае форз!!!! вот он пусть и вернет теперь в бюджет все что было переплачено нами за эти годы
гость  (аноним)  20.07.2018, 15:33
Оценка:  0
гость
ты лучше подсчитай сколько денег Украинцы потеряди покупая последние 30 лет сраные зазы по цене фольцвагенов и фольвагены по цене мерседесов!!!!
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