В Кабмине оценили потери от закона о "евробляхах"

В правительстве подсчитали, что из-за закона бюджет будет терять ежегодно два миллиарда гривен.

Правительство поддержало проект закона, призванный снизить акцизы на растаможку авто, однако отметили, что из-за его принятия бюджет ежегодно будет терять 2 млрд гривен. Об этом в четверг сообщает ЭП со ссылкой на заключение Кабмина к проекту закона №8487.

Читай также: Бунты и дымовые шашки: чего хотят "евробляхеры" "Предложенное снижение ставок акцизного налога на легковые транспортные средства может привести к уменьшению поступлений в бюджет на 2 млрд гривен ежегодно", - отмечается в документе.

"При этом в законопроект не представлены предложения по финансовому обеспечению или покрытию возможных потерь бюджета, что не согласуется со статьей 27 Бюджетного кодекса Украины", - говорится в заключении.

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Вместе с тем, отмечают чиновники, введение предложенных ставок акцизного налога, в частности на применяемые легковые авто старше 10 лет, может стать существенным препятствием для наращивания объема производства отечественных легковых транспортных средств.

"Кроме того, реализация законодательной инициативы может привести к увеличению объемов ввоза в Украину и легализации уже ввезенных подержанных транспортных средств, преимущественно тех, которые были в пользовании около 10 лет", - говорится в заключении.

Ранее сообщалось о том, сколько евроблях пригнали чиновники в 2017 году.