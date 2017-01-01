Курс валют на 20 июля: гривну ослабили

НБУ незначительно ослабил курс гривны. Курс доллара на межбанке в покупке остался неизменным.

Курс валют от НБУ на 20 июля depositphotos.com

Национальный банк Украины установил на пятницу, 20 июля, официальные курсы валют на уровне:

– 100 долларов США – 2647,2433 гривны (+16,9095);

– 100 евро – 3067,6255 гривны (+13,5449);

– 10 российских рублей – 4,1837 гривны (-0,002).

Курс доллара на межбанковском валютном рынке в четверг в покупке остался неизменным, а в продаже упал на одну копейку, до 26,40-26,44 грн.

Евровалюта подешевела на 10 коп. в покупке, на 11 коп. - в продаже и на закрытии межбанка составляла 30,59-30,64 грн соответственно.

Курс российского рубля незначительно подешевел и в покупке, и в продаже - 0,415-0,416 грн.