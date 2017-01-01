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Курс валют на 20 июля: гривну ослабили

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НБУ незначительно ослабил курс гривны. Курс доллара на межбанке в покупке остался неизменным.
Курс валют от НБУ на 20 июля
Курс валют от НБУ на 20 июля
depositphotos.com

Национальный банк Украины установил на пятницу, 20 июля, официальные курсы валют на уровне:

– 100 долларов США – 2647,2433 гривны (+16,9095);

– 100 евро – 3067,6255 гривны (+13,5449);

– 10 российских рублей – 4,1837 гривны (-0,002).

Курс доллара на межбанковском валютном рынке в четверг в покупке остался неизменным, а в продаже упал на одну копейку, до 26,40-26,44 грн.

Евровалюта подешевела на 10 коп. в покупке, на 11 коп. - в продаже и на закрытии межбанка составляла 30,59-30,64 грн соответственно.

Курс российского рубля незначительно подешевел и в покупке, и в продаже - 0,415-0,416 грн.

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Источник: korrespondent.net

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