Трамп недоволен повышением процентной ставки ФРС США

Американский президент Дональд Трамп считает, что такая политика Федеральной резервной системы может поставить США в невыгодное положение.

Президент США Дональд Трамп интервью CNBC раскритиковал действия Федеральной резервной системы (ФРС), которая уже дважды в 2018 году повышала базовую процентную ставку.

Читай также: Путину на встречу с Трампом доставили новый лимузин По словам американского лидера, проводимая ФРС политика может поставить США в невыгодное положение.

"Я не в восторге от этого. Потому что каждый раз, когда ставка повышается, они хотят это повторить. Меня это не радует. Но в то же время я даю им возможность поступать так, как они считают нужным", – заявил Трамп.