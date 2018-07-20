Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Трамп недоволен повышением процентной ставки ФРС США

Комментариев: 0
Американский президент Дональд Трамп считает, что такая политика Федеральной резервной системы может поставить США в невыгодное положение.
Трамп недоволен решениями ФРС повысить процентную ставку
Трамп недоволен решениями ФРС повысить процентную ставку
depositphotos.com
Президент США Дональд Трамп интервью CNBC раскритиковал действия Федеральной резервной системы (ФРС), которая уже дважды в 2018 году повышала базовую процентную ставку. 

Читай также: Путину на встречу с Трампом доставили новый лимузин

По словам американского лидера, проводимая ФРС политика может поставить США в невыгодное положение.

"Я не в восторге от этого. Потому что каждый раз, когда ставка повышается, они хотят это повторить. Меня это не радует. Но в то же время я даю им возможность поступать так, как они считают нужным", – заявил Трамп.
 
Эта же новость на КорреспонденТ.biz
Поделись:
Теги: США, ФРС, ФРС США, базовая ставка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Peyot    20.07.2018, 14:19
Оценка:  0
Peyot
ну так пркирой эту частную лавочку и закончиш кенеди, а по как по сегодняшнему плану как никсон!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь