Сколько стоит человек на рынке черной трансплантологии

В целом, цена здорового человеческого тела составляет порядка 45 млн евро.

Верховная Рада в июне утвердила изменения в законе о трансплантации. Новость вызвала неоднозначную реакцию общества: одни назвали это прорывом, вторые - началом “апокалипсиса“. Однако черный рынок трансплантологии у нас действует давно. Сколько стоит человек далее.

Об этом сообщают Вести.

Читай также: Медстраховка по-украински: зачем нужна и сколько стоит

В апреле 2017 года суд арестовал с альтернативой внесения залога на общую сумму свыше 72 миллионов гривен “черных трансплантологов“ из Турции и Украины. Для прикрытия нелегального бизнеса преступники “создали коммерческую структуру, которая якобы предоставляла услуги лечебного туризма“.

После получения согласия от жертв преступники отправляли их за границу для проведения операций. Ежемесячно подозреваемые организовывали по четыре-пять таких “туров“ для украинцев. Донорам “черные трансплантологи“ платили от 13 до 15 тысяч долларов, а сами при этом получали от 80 тысяч до 100 тысяч долларов от покупателя органа.

Осенью прошлого года правоохранители пресекли деятельность преступной группы, члены которой вербовали несовершеннолетних для незаконной трансплантации органов в России. Об тогда сообщил прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов. Прокуратура установила четырех потерпевших - троих детей 14, 15, 16 лет из нормальных семей и 32-летнюю женщину.

Легкие - 150 тысяч евро, костный мозг - 20 тыс за грамм

Читай также: Сколько зарабатывают в Украине медики и фармацевты

По данным Всемирной организации здравоохранения, на черном рынке ежегодно проходит более 10 тысяч операций по продаже человеческих органов. В целом, цена здорового человеческого тела составляет порядка 45 млн евро, но только в том случае, если бы человек мог продать каждую его часть - то есть, уйти на органы целиком.

Давно известно, что без видимой угрозы жизни и здоровью можно продать роговицу глаза, почку, часть печени, легкие и костный мозг. В частности, легкие можно купить за 80-150 тыс евро, целую печень - по 150-550 тыс евро, часть печени стоит около 40 тыс евро. Цены разнообразные. Роговица глаза продается за 4-15 тыс. евро. Почка в мире доходит до 250 тыс евро - все зависит от срочности и нужности органа. Костный мозг покупают на граммы, один стоит около 20 тысяч долларов.

Ранее сообщалось о том, что за роды в Украине придется платить.